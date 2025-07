España suda, sufre y gana

Llegaba la selección avisada a su envite con Suiza. Italia había inaugurado los cuartos de final eliminando a Noruega contra pronóstico e Inglaterra había sufrido lo indecible para pasar de ronda ante Suecia. La burbuja en la que vivía instalada la selección flotaba por el ... Wankdorf Stadion tratando de aislarse del asfixiante ambiente que apretaba desde las gradas. La proporción era de 7 gargantas apoyando a las de Tomé por cada 100 de las que animaban a La Nati. Las once escogidas por Montse Tomé apretaron los dientes, lanzaron una última mirada al anfiteatro y se lanzaron a por unas históricas semifinales, dispuestas a cumplir con todos los pronósticos (17-1 era el balance de los tres últimos encuentros entre ambas) y no dejar ni un resquicio a la duda.

España: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona (Ouahabi, min.62); Bonmatí, Guijarro, Putellas (García, min.92); Caldentey (Del Castillo, min.62), González (Paralluelo, min.78) y Pina (López, min.78).

Suiza: eng; Cronogorcevic, Calligaris, Wälti, Maritz, Riesen (Wandeler, min.77); Reuteler, Ivelj (Pilgrim, min.62), Vallotto (Terchoun, min.90); Schertenleib (Xhemaili, min.90) y Beney (Lehmann, min.90).

Goles: 1-0, minuto 65. Athenea del Castillo. 2-0, minuto 71. Pina.

Árbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA). Amonestó a Aleixandri (min.25), por parte de España, y Pilgrim (min.64), Abbé (min.71), Wälti (min.72), Cronogorcevic (min.83), por parte de Suiza. Expulsó por roja directa en el minuto 92 a Maritz.

Apelaba Suiza al 'Milagro de Berna', aquel por el que una Alemania devastada por la guerra ganó contra pronóstico la final del Mundial de 1954 ante la Hungría de los Czibor, Puskas, Kocsis en este mismo escenario. Pero el fútbol moderno ya casi no permite estas machadas ni siquiera con Pia Sundhage en el banquillo helvético.

No hubo sorpresas en la alineación inicial. Cata Coll se colocaba bajo palos para echarle el cerrojo a una portería que ha estado bajo lupa durante la fase de grupos. Alzaba la voz Tomé tirando de números y estadísticas para defender a su defensa, pero llegados a este punto bastaba un pequeño despiste para que te endilgaran el billete de vuelta antes de tiempo. Once de gala, con las apercibidas Aleixandri (vio la amarilla y no estará en semis) y Batlle; y Esther en punta, superadas las molestias musculares que la tuvieron en el alambre durante toda la semana.

A los ocho minutos España podría haber inaugurado el marcador. Un penalti de Riesen sobre Mariona lo señalaba la colegiada sin pestañear. Se frotaban las manos ya en el banquillo, pero Mariona quiso ajustar tanto al palo que la mandó fuera. Tónica habitual en esta Eurocopa, donde el acierto desde los once metros está siendo bajísimo. En ese momento, mientras el balón se iba largo, España supo que iba a tener que remar mucho para estar en Zúrich el próximo miércoles. Claudia Pina fue la más incisiva en ataque. Tuvo dos ocasiones, pero en la primera Livia Peng desbarató su envenenado lanzamiento de falta y en la segunda, su combinación con Esther se marchó fuera.

El balón era de España pero se atoraba al acercarse al área. Era como tratar de atracar un banco con una pistola de agua. Las suizas, a verlas venir, pero muy bien colocadas en defensa y buscando una transición rápida aprovechando la velocidad de Schertenleib. Se llegó al descanso con la misma sensación que masticar un polvorón en la playa sin un vaso de agua cerca. Montse no encontraba rendijas y Pia se lo empezaba a creer.

Athenea encuentra premio al dominio español

Se quitaba la chaqueta Tomé y trataba de buscar soluciones mirando a la zona donde calentaban las suplentes. Con Leila y Athenea ya preparadas para salir llegó la ocasión más clara: un doble palo tras un remate de cabeza de Patri. Decisión valiente de la seleccionadora tratando de incidir en el partido con los cambios a falta de media hora. Cuatro minutos después Athenea rompía el muro invisible que parecía proteger la portería de Peng. Un balón filtrado de Aitana dentro del área lo aprovechaba la delantera del Real Madrid, que recogía de esta manera el premio a la constancia y la paciencia. Poco después era Pina la que ponía el 2-0. Respiraba España y Suiza se lanzaba al ataque agotando sus posibilidades. España sigue haciendo historia y buscará en Zúrich la final ante el ganador del Francia-Alemania que se disputa hoy.