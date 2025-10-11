España - Colombia: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido del Mundial Sub-20 hoy

España se enfrentará este sábado 11 de octubre a Colombia en cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile. La Rojita se clasificó tras derrotar a Ucrania en un encuentro en el que fue superior en la primera mitad de la ... mano de Pablo García, el hombre del partido, pero en el que volvió a dejar muchas dudas en el complemento.

Por su parte el combinado sudamericano logró su pase tras vencer a una combativa Sudáfrica en su partido de octavos. No será un rival sencillo el que tiene el equipo nacional en esta nueva ronda. El cuadro colombiano finalizó líder de su grupo, con cinco puntos, y aún no sabe lo que es perder en este torneo.

Más allá de sus resultados positivos, los cafeteros son una de las selecciones que más sólidas se han mostrado en este inicio de competición. La tricolor solo ha encajado dos goles en cuatro partidos. Hueso duro para los de Paco Gallardo.

De avanzar hasta semifinales, La Rojita se enfrentará al ganador del Mexico-Argentina.

A qué hora es el Colombia - España del Mundial Sub-20 hoy

El partido de cuartos de final del Mundial sub-20 de fútbol 2025 entre España y Colombia se jugará el sábado, 11 de octubre. El encuentro se celebrará en el Estadio Fiscal de Talca, a las 22:00 hora peninsular española.

Dónde ver online y en televisión el España - Colombia del Mundial Sub-20 hoy

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Teledeporte. Además, el duelo estará disponible en streaming gratuito a través de RTVE Play, la plataforma digital del ente público.

Además, en abc.es encontrarás toda la información previa y posterior al encuentro, con la última hora del Mundial Sub-20.