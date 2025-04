Dos partidos de sanción a Mapi León por el tocamiento a Daniela Caracas en el Espanyol - Barça

Mapi León, defensa del Barcelona, ha sido sancionada con dos partidos de suspensión por su tocamiento a Daniela Caracas, futbolista del Espanyol, en el último derbi de Liga, celebrado el pasado mes de febrero. La jugadora azulgrana no ha podido disputar el partido que su equipo juega este domingo frente al Atlético de Madrid.

El Comité de Disciplina de la RFEF, que entró de oficio en este caso, ha expedientado a Mapi León con dos partidos en base al artículo 129 del reglamento. La sanción a la defensa azulgrana es por «conductas contrarias al buen orden deportivo». Tanto el Barcelona como la jugadora presentaron recursos hasta llegar al TAD para evitar la sanción, pero finalmente no han logrado ninguna medida cautelar, por lo que la jugadora tendrá que cumplir los dos partidos de castigo.

María León és baixa per sanció. — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 13, 2025

Apenas una hora antes del inicio de su partido de Liga ante el Atlético de Madrid, el Barcelona confirmaba en sus redes sociales que Mapi León era baja ante las rojiblancas por sanción. La zaguera tampoco podrá jugar el próximo duelo ante el Sevilla.

Hay que recordar que el incidente se produjo en el último partido de Liga entre el Barcelona y el Espanyol, cuando en la disputa de un saque de esquina, Mapi León tocó las partes íntimas de Daniel Caracas, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales y la actuación del club blanquiazul, que emitió un comunicado en defensa de su jugadora y censurando la actitud de la azulgrana: «Desde el RCD Espanyol de Barcelona, queremos mostrar nuestro total descontento y condena a unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, durante el derbi disputado en la CE Dani Jarque entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona. Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida», comenzaba diciendo la entidad perica.

El comunicado proseguía: «En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo. A lo sucedido en el terreno de juego se suma la lamentable reacción en redes sociales, donde nuestra jugadora ha sido objeto de insultos por parte de centenares de perfiles. Nos preocupa que, en lugar de centrarse en el acto en sí, parte de la atención mediática se haya desviado hacia otras cuestiones ajenas a la gravedad de la acción».

El Espanyol incluso puso a disposición de su jugadora los servicios jurídicos del club: «Desde el RCD Espanyol defendemos a nuestra jugadora y condenamos cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas en el campo. Creemos firmemente en el respeto y la deportividad como valores fundamentales del fútbol y esperamos que este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen. Además, hemos puesto a disposición de nuestra jugadora los servicios jurídicos del Club por si desea emprender acciones legales. Asimismo, como ya ha hecho el RCD Espanyol en ocasiones anteriores, queremos expresar nuestro rechazo a cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal, en el mundo del fútbol. El deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, y condenamos cualquier actitud que fomente el odio o la agresión en los terrenos de juego y fuera de ellos».

Por su parte, Mapi León se defendía en las redes sociales, aunque lejos de disculparse, justificaba su acción. «Yo, Maria Pilar León Cebrian, en relación a lo sucedido el pasado domingo en el partido disputado contra el RCD Espanyol y la polémica generada en redes sociales, me veo en la obligación de expresar lo siguiente: En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'. No hay ningún tocamiento de zona intima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia. En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca».

Y concluía: «Condeno el acoso que al parecer viene sufriendo Daniela en las redes sociales, que no tiene nada que ver conmigo y le muestro mi más sincero apoyo. Se ha generado un ruido y una polémica alrededor de mi nombre que solo busca dañar mi imagen y principios, divulgando para ello noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Me encuentro muy disgustada y decepcionada, y es por eso que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien pretenda aprovechar este lance del juego para perjudicarme y seguir difamando sobre pruebas infundadas».

Ahora habrá que ver su Daniela Caracas interpone alguna acción legal contra Mapi León, ya que la colombiana aún no se ha pronunciado sobre ello. En cualquier caso, en el fútbol español hay un recordado episodio muy similar. Sucedió entre Míchel y Valderrama en diciembre de 1991, durante un partido de Liga entre el Real Madrid y el Valladolid en el Santiago Bernabéu. En varias acciones del juego, el centrocampista madridista realizó tocamientos al colombiano Carlos Pibe Valderrama. Aunque el Valladolid y el propio jugador no presentaron ninguna protesta formal, el Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió actuar de oficio.

José Javier Forcén, juez único del organismo, calificó la acción de Míchel como una «falta de decoro» y la consideró «grave», por lo que impuso una sanción económica de 500.000 pesetas. El futbolista alegó que lo hizo con 'animus iocandi', es decir, con intención jocosa, pero el juez desestimó este argumento afirmando que «asuntos tan serios no pueden tomarse a broma». El Real Madrid intentó defender a su jugador. Su abogado, Juan Antonio Samper, argumentó que la acción no fue «pública ni notoria», ya que no fue percibida por el público, el árbitro ni los jugadores en el campo. Sin embargo, el Comité determinó que la amplia difusión de las imágenes televisivas justificaba la sanción. Para dimensionar la multa, hay que recordar que en aquel momento 500.000 pesetas, lo que ahora son unos 3.000 euros, representaban una cantidad significativa para cualquier español: era más del triple del salario medio mensual en España (150.000 pesetas).