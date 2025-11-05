Suscribete a
Ya hay fecha para el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Tras la anulación del anterior proceso debido a que una de las integrantes del tribunal estaba grabando sin permiso un documental sobre el tema, se ha resuelto que comience de nuevo el próximo 17 de marzo

Argentina rinde homenaje a Maradona, en el 65 aniversario de su nacimiento

Estatua del futbolista argentino Diego Armando Maradona Reuters
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Hubo que esperar varios meses, pero finalmente se ha definido una fecha. El juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona retomará su curso en el año 2026. Este miércoles en Buenos Aires la Justicia argentina ha decidido que el proceso volverá a ... comenzar el próximo 17 de marzo. El primer intento de sentar en el banquillo de los acusados al equipo médico que se ocupó de la salud del astro en sus últimos días había sido anulado este año luego de que saliera a la luz que una de sus juezas grababa un documental sobre el tema en secreto.

