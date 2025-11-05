Ya hay fecha para el nuevo juicio por la muerte de Maradona

Hubo que esperar varios meses, pero finalmente se ha definido una fecha. El juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona retomará su curso en el año 2026. Este miércoles en Buenos Aires la Justicia argentina ha decidido que el proceso volverá a ... comenzar el próximo 17 de marzo. El primer intento de sentar en el banquillo de los acusados al equipo médico que se ocupó de la salud del astro en sus últimos días había sido anulado este año luego de que saliera a la luz que una de sus juezas grababa un documental sobre el tema en secreto.

El próximo 12 de noviembre se reunirán todas las partes que compondrán la nueva audiencia del juicio. Cabe recordar que el personal médico está acusado de abandono de persona debido a las condiciones de internación domiciliaria del futbolista al momento de su muerte. En el primer juicio, llevado a cabo este año, habían declarado más de 40 testigos. Entre ellos, tres hijas del jugador: Dalma, Jana y Gianinna Maradona. También se realizaron varios allanamientos. Uno de los más importantes fue el que se hizo en la Clínica de Olivos, en la que estuvo ingresado el Pelusa.

Documental no autorizado

Meses atrás, una vez más, la realidad llegó a superar la ficción en Argentina cuando se descubría que una de las integrantes del tribunal que tenía en sus manos el juicio por la muerte de Maradona –uno de los casos más impactantes en la historia argentina-, la jueza Julieta Makintach, se encontraba filmando un documental sobre el proceso judicial. Se trataba de 'Justicia Divina', un largometraje que se grababa al interior de la audiencia, pese a que esto no estaba autorizado.

El escándalo creció en dimensiones cuando comenzaron a difundirse en las redes sociales y en la prensa distintas imágenes del documental sobre la investigación, que ya se encontraba bastante avanzada en los tribunales. El caso acabó con la nulidad completa del juicio y la necesidad de recomenzar todo desde cero, pese a que varios de los testigos ya habían declarado, e incluso se habían vivido momentos muy impactantes, como cuando se exhibieron fotos de la autopsia del deportista.

Los tres jueces que componían el Tribunal Oral Numero 3 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, fueron desplazados de la causa. La jueza que desencadenó el escándalo decidió presentar la renuncia una vez que comenzó a plantearse la posibilidad de hacerle juicio político –y posible destitución-.

El nuevo juicio

Si bien todavía restan cuatro meses para que comience el nuevo juicio al personal médico que la familia del Pelusa –en busca de justicia- espera con ansias, ya se conoce el nombre de los jueces que integrarán el nuevo tribunal a partir del mes de marzo. Se trata de Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

En el mismo fallo en el que dieron a conocer la fecha de inicio del nuevo proceso al equipo médico, los jueces también rechazaron los recursos interpuestos por dos de los principales acusados en la causa. Se trata del doctor Leopoldo Luque, quien solicitó un juicio por jurados, y de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien directamente intentó evitar que diera inicio a otro proceso judicial.

Si la vida del célebre deportista hizo hablar al mundo entero, algo similar está ocurriendo en Buenos Aires con el juicio por su muerte, que ha acabado en escándalo. Con el dolor que esto produce no solo en los allegados más cercanos del deportista, sino también de sus infinitos admiradores en Argentina, y en el resto del mundo.