Cazan a un futbolista a 224 km/h por la autopista y sin carnet de conducir

La prisa le salió cara. Seguramente perdió el avión y, sobre todo, deberá afrontar un juicio como acusado de un doble delito contra la seguridad vial. Un futbolista profesional francés, cuya identidad no ha sido desvelada, fue cazado en una autopista de su país ... circulando a 224 km/h y sin carnet de conducir.

Según publicó el diario digital galo 'actu.fra', «fue durante un control de velocidad rutinario el martes 7 de octubre de 2025, alrededor de las 18:00, cuando los gendarmes de la brigada motorizada de Saint-Romain-de-Colbosc le hicieron una señal de alerta a un hombre que circulaba a 224 km/h en la autopista A131, en Rogerville , cerca de Le Havre (ciudad costera ubicada al noroeste de Francia)».

Es decir, el vehículo interceptado iba a 100 km/h por encima del límite de velocidad reglamentario (120 km/h) en dicha vía rápida. Inmediatamente, una vez que el radar alertó de la transgresión, una pareja de agentes motorizados apostados un poco más adelante interceptaron el vehículo.

Además de la exagerada velocidad, la segunda sorpresa llegó cuando los agentes le solicitaron la documentación al hombre que iba al volante. Este carecía de carnet de conducir porque se lo habían retirado al haber cometido una infracción grave anterior.

El jugador manifestó que tenía prisa porque se dirigía a tomar un vuelo con dirección al país —no europeo— donde está radicado el club de fútbol en el que milita. Una hora después de ser interceptado pudo irse en taxi al aeropuerto. Tendrá que volver para acudir al juicio, después de que las autoridades hayan confirmado que presentarán cargos criminales por exceso de velocidad y por conducir sin licencia.

Según la información de 'actu.fra', el coche que conducía es un Mercedes AMG A45 S de alquiler. Se trata del turismo del segmento de los compactos más potente del mercado. Su motor de 421 CV alcanza una velocidad máxima de 270 km/h. Acorde con sus prestaciones y diseño, su precio ronda los 90.000 euros.