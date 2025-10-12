Terremoto en la Turquía de Güler, principal rival de España en la carrera hacia el Mundial

Después de la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en el grupo E de la UEFA, la selección de Turquía se postula como único rival para España en la carrera por un billete directo para la cita del ... próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los turcos se han rehecho de la dura derrota que sufrieron a mano de los de Luis de la Fuente (0-6) y con dos victorias ente Georgia y Bulgaria ya son segundos con solo tres puntos menos que la selección española.

Pese al contundente triunfo de este sábado en Sofía (1-6), con el madridista Arda Güler y el jugador de la Juventus Kenan Yildiz al timón, y la segunda plaza en el grupo, en el equipo otomano se ha producido un terremoto que amenaza con enturbiar el ambiente. De hecho la Federación Turca de Fútbol (TFF) denunció este domingo el «comportamiento inaceptable» del portero del Lille, Berke Özer, que decidió abandonar la concentración el día después de ganar a Bulgaria en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

«Berke Özer, uno de los porteros de nuestro equipo nacional, abandonó nuestro centro de entrenamiento a su regreso a Estambul, alegando su no selección para el partido Bulgaria-Turquía de ayer, sin autorización de nuestro cuerpo técnico y administrativo», explicó la TFF en un comunicado. «En momentos en los que nos esforzamos con dedicación para clasificarnos para la Copa del Mundo, un comportamiento así es inaceptable», añadió la federación.

Protagonista de un excelente inicio de temporada el la 'Ligue1' francesa con el Lille, Özer (de 25 años y dos veces internacional) afirmó sin embargo en un comunicado publicado en la red social Instagram haber abandonado la concentración «con el permiso del cuerpo técnico».

El portero, que se quejó por decisiones del cuerpo técnico turco «no motivadas por el rendimiento», argumentó que había mencionado un «dolor» antes de incorporarse a la concentración, indicando haber explicado al cuerpo técnico turco que prefería descansar si no iba a jugar.

El seleccionador de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, alineó el sábado por la noche al portero del Galatasaray Ugurcan Çakir y dejó en el banquillo a Altay Bayindir y Mert Günok, porteros de Manchester United y Besiktas.

Turquía, que recibe el martes a Georgia, ocupa el segundo lugar del grupo E justo por detrás de España, con un total de 6 puntos en tres partidos.