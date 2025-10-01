La cabeza de Renato Veiga rescata al Villarreal

Un cabezazo impecable de Renato Veiga en el último minuto del tiempo reglamentario hizo bueno el esfuerzo del Villarreal para evitar su segunda derrota europea del Villarreal. El 'submarino' abre su cuenta de puntos ante una Juventus hacendosa que antes había logrado darle la vuelta ... al tanto inicial de Mikautadze.

El Villarreal empezó mejor. Hizo bien en inclinar el campo hacia la derecha. Allí asomó Pépé, empeñado en convertir en un infierno la vida de sus defensores. Lo logró con Cabal, al que sacó la amarilla en su primera internada antes de que el colombiano se marchara lesionado. Y lo hizo también con Cambiaso, el hombre que ocupó su lugar, al que también desnortó en varias ocasiones. En una de ellas llegó el gol de Mikautadze, otro diablo, que aprovechó la buena conexión con su compañero para batir a Perin.

La alegría por el tanto dio un extra de gasolina al Villarreal, y Pedraza estuvo a punto de marcar con fuerte disparo cruzado desde la izquierda que Perin desvió al palo.

En El Madrigal compareció una Juventus con bastante más historia que calidad actual, pero aún con peligro cuando se les concedía un metro. Quien mejor los aprovechaba era McKennie, que multiplicaba su trabajo en el centro del campo para sumarse también con peligro en el área. Un cabezazo suyo que despejó con apuros Arnau fue lo mejor de los italianos en el primer acto.

Buchanan desperdició una ocasión de oro para que el Villarreal se marchase al vestuario con una renta mayor y lo acabó pagando. Resultó decisiva la entrada de Conceiçao. El extremo portugués revolucionó el ataque de su equipo. Forzó el saque de banda que desencadenó el empate, un golazo de chilena de Gatti. Y él mismo marcó el segundo poco después tras robar un mal pase de Parejo en el centro del campo.

Marcelino buscó soluciones ofensivas en el banquillo con Moleiro, Ilias y Oluwaseyi. La Juventus estuvo a punto de sentenciar con un remate al larguero de David, pero la fe del Villarreal le acabó regalando la igualada.