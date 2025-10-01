Suscribete a
Villarreal - Juventus

La cabeza de Renato Veiga rescata al Villarreal

Un remate del portugués en el 89 da la igualada a los amarillos ante la Juve

Renato Veiga cabecea el tanto del empate para el Villarreal
Javier Asprón

Un cabezazo impecable de Renato Veiga en el último minuto del tiempo reglamentario hizo bueno el esfuerzo del Villarreal para evitar su segunda derrota europea del Villarreal. El 'submarino' abre su cuenta de puntos ante una Juventus hacendosa que antes había logrado darle la vuelta ... al tanto inicial de Mikautadze.

