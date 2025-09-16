Suscribete a
0
0
1ª parte
Arsenal

Liga de Campeones. Ronda eliminatoria. Jornada 1 Martes 16/09 18:45h. Árbitro Donatas Rumsas. Estadio San Mamés.

Fútbol

Athletic - Arsenal, estadísticas del partido de la Liga de Campeones

Liga de campeones

Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Athletic - Arsenal de hoy

Athletic

ATH

Entrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
  1. Unai Simón
    Portero    1
  2. Gorosabel
    Defensa    2
  3. Dani Vivian
    Defensa    3
  4. A. Paredes
    Defensa    4
  5. Adama Boiro
    Defensa    19
  6. Mikel Jauregizar
    Centrocampista    18
  7. Mikel Vesga
    Centrocampista    6
  8. Berenguer
    Centrocampista    7
  9. Oihan Sancet
    Centrocampista    8
  10. R. Navarro
    Centrocampista    23
  11. I. Williams
    Delantero    9
1
23419
186
7823
9
1
123633
233641
201410
Arsenal

ARS

Entrenador:
Mikel Arteta4-3-3
  1. 1David Raya
    Portero
  2. 12Jurrien Timber
    Defensa
  3. 3Mosquera
    Defensa
  4. 6Gabriel dos Santos Magalhães
    Defensa
  5. 33Riccardo Calafiori
    Defensa
  6. 23Mikel Merino
    Centrocampista
  7. 36Zubimendi
    Centrocampista
  8. 41Declan Rice
    Centrocampista
  9. 20Noni Madueke
    Delantero
  10. 14Viktor Gyökeres
    Delantero
  11. 10Eberechi Eze
    Delantero
Estadísticas
39.6%AthleticATH
60.4%ARSArsenal
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
44 Pases correctos 82
16 Pases fallados 13
0 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
1 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

