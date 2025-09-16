Fútbol
Athletic - Arsenal, estadísticas del partido de la Liga de Campeones
Liga de campeones
Todos los números y datos del encuentro de la Champions entre Athletic - Arsenal de hoy
ATHEntrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
1
23419
186
7823
9
1
123633
233641
201410
ARSEntrenador:
Mikel Arteta4-3-3
Estadísticas
39.6%ATH
60.4%ARS
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
1 Faltas cometidas 1
1 Faltas recibidas 1
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
44 Pases correctos 82
16 Pases fallados 13
0 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
1 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
