Fútbol Valverde ya sonríe tras la llegada de Arturo Vidal «Tiene pinta de guerrero, es un perfil diferente, igual que Paulinho, y creemos que nos puede aportar mucho», asegura

El fichaje de Arturo Vidal ha devuelto la tranquilidad a un Ernesto Valverde que andaba con la mosca detrás de la oreja después de que le trajeran futbolistas que él no había pedido, como Malcom, que no abordaran incorporaciones que había solicitado, como Willian, o que aprobaran traspasos sin su visto bueno, como el de Paulinho. El técnico valoró la llegada del chileno, cuarto fichaje de esta temporada tras Arthur, Lenglet y Malcom, antes del partido que esta próximo madrugada disputa el Barcelona ante el Milan, en el último partido de la gira americana. «Es un jugador que esperamos que nos aporte energía en el centro del campo, con experiencia y calidad contrastada. Ha jugado muchos partidos en los equipos en los que ha estado, de no pasar desapercibido, agresivo y esperamos que nos puede aportar mucho. Es un perfil diferente, igual que Paulinho, y creemos que nos puede aportar mucho», explicó el entrenador, que se siente satisfecho con la incorporación.

«Tiene pinta de guerrero. Es un jugador que lo da todo en el campo, que contagia ese espíritu al resto de l equipo y además tiene llegada, que define bien. Y eso es lo que queremos aprovechar de él», explicó Valverde, que le quiere para suplir la baja de Paulinho. «Lo que esperamos en el corto, medio y largo plazo es que nos ayude. Ahora mismo, el corto plazo es la Supercopa, veremos cuando lleguemos, pero esperamos que nos ayude. Está acostumbrado a jugar en grandes equipos y partidos grandes. Nos puede ayudar pronto. Yo no hago peticiones. El club es el que ficha y todos participamos de ello. Estamos encantados de que llegue». Eso sí, no descartó más incorporaciones en el centro del campo: «Soy el entrenador, no tengo la llave de cerrar y abrir puertas. Tenemos que estar preparados para todo y no sé lo que va a ocurrir».

Valverde sabe que ahora tendrá que lidiar con los detractores que opinan que Vidal desvirtúa el estilo de juego del Barcelona, algo que no parece importarle demasiado al entrenador: «Entiendo las opiniones de todo el mundo, las acepto. El año pasado hubo mucha polémica cuando llegó Paulinho antes de que jugara ni siquiera un minuto y luego nos ha venido muy bien. En un club como el nuestro hay espacio para todos. Es verdad que hay jugadores que te marcan el estilo, como Arthur, pero otros, que cuando llegan, se acoplan y lo enriquecen. El caso de Abidal, nuestro secretario técnico ahora, es un ejemplo. Parece que si te desvías del ADN un milímetro te pasas de la línea, y sin embargo es algo que enriquece».

El técnico extremeño también abordó otros temas de actualidad referentes al mercado estival y a su equipo. Uno de ellos fue la posibilidad de que Rafinha se quede ante la gira que está realizando: «Rafinha está haciendo una buena pretemporada, veremos qué es lo que ocurre al final. El año anterior apenas pudo participar, pero tenemos que ver cómo termina, qué piensa él y qué piensa el club». También desveló que no le gustaría que Cillessen acabara marchándose: «La verdad es que está bastante cerca, que mañana jugará. No me imagino otra situación antes de tiempo, pero yo lo veo aquí. Es un jugador con el que contamos, es un gran portero, estamos encantados con él, con su profesionalidad y contamos con él». Y mantuvo la incógnita sobre si la intención de fichar a Pogba es real o no: «Es un gran jugador, que está en otro equipo y siempre somos muy respetuosos con los jugadores de otros equipos. No quiero entrar a valorar todas las cosas que salen en prensa. Son jugadores de grandes equipos y son buenos todos, pero respetamos al jugadores y a los equipos donde están».