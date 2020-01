Fútbol Valverde, en una situación insostenible La negociación abierta del Barça con Xavi le deja a los pies de los caballos y muy molesto

Sergi Font Barcelona Actualizado: 13/01/2020 01:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy, a las once de la mañana, Ernesto Valverde se aferrará a su profesionalidad para saltar al campo de entrenamiento y dirigir una nueva sesión como si no pasara nada. Como si siguiera gozando del favor de la Junta directiva, del beneplácito del presidente y del apoyo de la afición. Atrás, en el vestuario, tratará de dejar todos los sinsabores masticados durante este pasado fin de semana, en el que el Barcelona ha negociado a sus espaldas con Xavi Hernández para que le sustituyera de forma inmediata. Se siente el técnico maltratado y ninguneado. aún espera una llamada de la planta noble, no ya para darle ánimos sino para informarle de sus intenciones. Se sabe sentenciado, como cuando la Roma les eliminó de la Champions hace dos años. Aunque ahora no se siente tan respaldado por los pesos pesados del vestuario azulgrana. Valverde sabe que está en la picota, con el gaznate atrapado en una guillotina que se descolgar inexorablemente y que nada puede salvarle. De nada sirve su liderato en la Liga o su clasificación como primero de grupo para los octavos de la Champions superando de forma invicta una primera fase complicada. Su enfado es mayúsculo, proporcional a su decepción, aunque desde su entorno descartan que presente la dimisión irrevocable.

En la reunión ordinaria de la directiva, convocada para hoy, se abordará el futuro inmediato de Valverde, sentenciado tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Supercopa, y Oscar Grau y Eric Abidal pondrán al corriente a los mandatarios de las negociaciones con Xavi Hernández, el escogido para liderar el próximo proyecto del club catalán. El exfutbolista rechazó la propuesta inicial de hacerse cargo de forma inmediata del banquillo culé pero no descartó la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto la próxima temporada. Xavi, que aúna la unanimidad del barcelonismo, considera precipitado aterrizar ahora en el Camp Nou. No quiere malgastar su inmaculado crédito haciéndose cargo de un equipo que evidencia muchas carencias y debilidades. Es consciente que tiene más a perder que a ganar y así se lo ha dejado claro a los emisarios azulgranas, que trataron de desviar la atención filtrando una supuesta visita a Dembélé, con foto incluida. No coló y hasta el Al-Sadd reconoció las negociaciones.

Xavi no quiere ser un parche y así se lo hizo saber a Grau y a Abidal. Quiere iniciar un proyecto, con una plantilla remodelada y diseñada a su gusto. Y Bartomeu está dispuesto a concederle todas sus peticiones. Sabe que su llegada dispararía su popularidad en el último año de su mandato y desactivaría al mismo tiempo a uno de los candidatos más fuertes, Víctor Font, cuya arma electoral era presentarse de la mano del excentrocampista para ganar unas elecciones que deberán celebrarse en 2021. El técnico del Al-Sadd ha recibido llamadas y mensajes de apoyo de algunos pesos pesados del Barcelona, que verían con buenos ojos su retorno al equipo azulgrana.

Un técnico interino

Con Xavi en la recámara para la próxima temporada, las dudas de Bartomeu radican en qué hacer ahora. Con la imagen de Valverde muy debilitada ante una plantilla que sabe que no seguirá el próximo año, se está valorando seriamente la opción de buscar un revulsivo. La preferencia de la directiva sería darle el mando a García Pimienta, técnico del filial, hasta final de temporada. Parece poco probable que se busque un sustituto de fuera para únicamente seis meses.