Juan Carlos Unzué: «Voy a firmar por un equipo modesto pero muy comprometido, el de los pacientes de ELA»

El exportero Juan Carlos Unzué ha sido diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, según adelantó el diario deportivo «Marca». Una noticia que él mismo ha hecho pública en el Camp Nou; una casa en la que ejerció como portero y segundo entrenador. Arropado por su familia, amigos y la actual plantilla del primer equipo, compareció para explicar qué le sucede. Incluso el presidente Josep Maria Bartomeu hizo de maestro de ceremonias. «Os he convocado a todos porque quiero hacer público mi estado de salud. El pasado mes de febrero se confirmó el diagnóstico que el pasado año ya me habían dado. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades de manera asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene cura, salvo unas pastillas que nos ayudan a los pacientes a ralentizar la enfermedad», explicó tras dar las gracias a sus médicos, amigos y familiares.

«Tengo dos motivos para hacerlo público. Uno es que la mayoría de mis amigos y conocidos a los que no les he podido transmitir cara a cara mi estado de salud, se enteren a través de escucharme y verme en una televisión y se queden más tranquilos. Lo llevo bien, estoy fuerte mentalmente para convivir con esta difícil enfermedad y me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. También por lo que puedo hacer a partir de ahora para combatir la ELA. Cuaquiera la puede contraer», empezó explicando el exportero. «El segundo motivo es que, tras estos meses en los que he podido comprobar la poca visibilidad que tiene la ELA y la falta de recursos que hay para combatirlos, mi objetivo ya no va a ser entrenar a un equipo. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto pero muy comprometido, el de los pacientes de ELA. Somos unos 4.000, el mercado de fichajes tiene mucho movimiento porque cada día sumamos tres cara nuevas al equipo pero cada día, también, perdemos a tres compañeros a causa de la ELA», ha seguido explicando.

Unzué, de 53 años, defendió las porterías de Barcelona, Sevilla, Tenerife, Oviedo y Osasuna, club donde debutó y se retiró. Ya en los banquillos, se estrenó en el Numancia, antes de pasar por Racing de Santander, Celta o Girona. También fue segundo entrenador con Luis Enrique en el Barcelona.

«Me gustaría transmitir un mensaje que tengo muy dentro. Antes he nombrado algunos de mis compañeros de viaje y de equipo, Jose, Jordi, Carlos Matallanas... porque me he visto muy reflejado en ellos y me han ayudado mucho estos meses. Y me han dejado claro la gran capacidad del ser humano para adaptarnos y para superar situaciones difíciles. En esta situación me ha llamado la atención que tienen muchísimas ganas de seguir viviendo, de seguir disfrutando a pesar de las dificultades. La vida merece la pena a pesar de que se esté derrumbando. Lo esencial es que esta mañana nos hemos despertado todos los que estamos aquí. Eso es lo más importante. Esa sensación la podemos hacer extensible a miles y miles de personas que están sufriendo esta difícil pandemia. Aprovecho para mandar ánimo y fuerza a los que han perdido un ser querido estos meses», prosiguié explicando Unzué.

Uno de los primero en enviarle su mensaje de ánimo ha sido Julen Lopetegui: «Es un gran amigo. Me ha dejado compungido la noticia cuando me he enterado esta mañana. Quería transmitir mi solidaridad y ánimo para toda su familia, su mujer María y sus hijos. Juan Carlos es un buen amigo desde la infancia. Pero como él es un luchador estoy convencido de que va a salir adelante por esa alegría y positividad que siempre ha mostrado».