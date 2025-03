La RFEF pactó una comisión de 24 millones a Piqué por llevar la Supercopa a Arabia Saudí

La Federación Española de Fútbol pactó con Gerard Piqué que la empresa presidida por el defensa del Barcelona cobrara una comisión de 24 millones de euros en total (cuatro por cada una de las seis ediciones firmadas finalmente) para conseguir trasladar la disputa de la Supercopa de España a Arabia Saudí , según la información adelantada este lunes por El Confidencial. Aunque esta intermediación era ya conococida, ahora salen a la luz las cifras del millonario negocio para la compañía del exinternacional español, dinero que es abonado por las autoridades saudís.

En el contrato alcanzado con Sela, compañía pública saudí encargada de organizar grandes eventos deportivos y culturales en su territorio, la RFEF acordó 40 millones de euros por cada edición de este torneo en Arabia Saudí, cuatro millones para Kosmos por cada uno de los seis ejercicios firmados, 24 en total. Es decir, el 10% de la cantidad total que los saudís pagan anualmente por llevar la Supercopa a ese país, aunque, según la citada información, Rubiales trató de ocultar la participación del futbolista en el contrato.

Desde la Federación explican a ABC que la información desvelada este lunes no aporta nada nuevo a lo publicado ya en 2019 y recuerdan que los números de la operación fueron presentados, explicados y respaldados por la asamblea del fútbol. En este sentido, la RFEF considera que esta información forma parte de una campaña de acoso y descrédito. El cobro de la comisión de Kosmos no sería ilegal porque esta empresa no recibe el dinero de la Federación sino de la c ompañía saudí Sela , pero existiría un conflicto de intereses al tratarse de un futbolista del Barcelona, equipos que ha participado en las dos ediciones disputadas hasta ahora en Arabia.

Firmado hasta 2025, aunque con una opción de extenderlo durante otros cuatro años más, el acuerdo de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí se cerró después de que Rubiales y Piqué barajaran, en 2018, un plan previo para trasladar el torneo al Camp Nou, aunque el presidente de la RFEF debía mantener antes una reunión con el Real Madrid para ofrecer al club blanco que se jugara en el Santiago Bernabéu. «Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que (el Camp Nou) es el estadio con más capacidad, que (el Barcelona) es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos», explica Rubiales a Piqué, según desvela El Confidencial, que ha accedido a conversaciones, documentos y audios que demuestran que ambos se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en Arabia Saudí.

Ya en 2019, Rubiales y Piqué pusieron en llevar la competición a Arabia Saudí y comenzaron las negociaciones con Riad. «A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por ocho irían, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça ... A los otros se les paga dos y unos, son 19, y os quedáis la Federación seis kilos... Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...», afirma Piqué en una de las conversaciones desveladas por El Confidencial. Una reflexión que realiza Piqué después de que Rubiales le dijera que el Real Madrid no contemplaba la posibilidad de jugar fuera de España por menos de ocho millones.

«Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites.(...) Cuídate mucho, amigo», le dice Rubiales tras confirmarse el acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Aunque la participación de Kosmos en la intermediación del acuerdo se conoció públicamente, Rubiales y admitió que la empresa del defensa azulgrana había intervenido en las negociaciones, aunque explicó a los medios que la Federación no ha pagado ninguna comisión a Piqué ni a nadie. «La Federación no ha pagado ninguna comisión a la empresa de Piqué. No conozco si los saudís lo han hecho...», afirmó Rubiales en una entrevista concedida al Partidazo de la Cope en noviembre de 2019.

Las información desveladas este lunes llegan después de que la RFEF denunciara la semana pasada un ataque informático en el que sufrió el robo de documentos, conversaciones y audios privados del presidente y el secretario general (Andreu Camps), que podrían ser el origen de estas filtraciones. «Una operación de 240 millones para el fútbol español con una comisión del 10 para la agencia que plantea el negocio y que además paga Arabia. Si después del hackeo al que hemos sido sometidos esto es todo lo que hay que aportar, tenemos que estar muy tranquilos», aseguran a ABC fuentes federativas.

Como se recordará, la Supercopa de España , que históricamente enfrentaba en una eliminatoria de ida y vuelta al campeón de Liga y al de la Copa del Rey, pasó a disputarse a partir de 2020 en un formato de 'final-four' (dos semifinales y una final), con la participación de los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey, con el objetivo de aumentar el valor de los derechos televisivos de la competición.

Noticias relacionadas La RFEF denuncia un ataque informático y el robo de documentos, audios y conversaciones de Rubiales