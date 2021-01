Fútbol Cuatro candidatos logran las firmas para luchar por la presidencia del Barça Laporta, con más de 10.000 votos, logra más del doble de apoyos que Víctor Font, que presenta 4.710 firmas. Freixa y Rousaud también superan el corte, a falta de que se validen las adhesiones

Sergi Font Barcelona Actualizado: 11/01/2021 22:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Joan Laporta ha dado un golpe encima de la mesa en un momento en el que todos sus contrincantes para acceder al sillón que Bartomeu ha dejado vacante han encontrado muchas trabas para poder reunir las 2.257 firmas necesarias para pasar el corte. De hecho, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana, Jordi Farré, Lluis Fernández Alá y Pere Riera han desvelado que no han logrado los votos necesarios para poder concurrir a las urnas. El expresidente azulgrana ha sido el primer precandidato en presentar todas sus papeletas de adhesión, un total de 10.257, aunque no ha superado el récord absoluto de firmas en una campaña electoral, que es de 12.635 firmas validadas por Sandro Rosell en 2010. No obstante, este número puede variar, ya que todas las firmas deben ser revisadas para eliminar las que no son válidas o las que también hayan podido entregarse a otro precandidato. Hay tiempo hasta el día 14, fecha límite en la que deben proclamarse los candidatos. Hay que recordar que habitualmente suelen anularse un diez por ciento de apoyos, con lo que Laporta pasaría holgadamente el corte.

Laporta ha superado a Víctor Font en más del doble de apoyos, ya que el empresario ha anunciado que ha logrado reunir 4.710 firmas, lo que significa más del doble de las necesarias, pero que no deja de ser un golpe moral, ya que todas las encuestas señalan a Laporta y Font como los grandes favoritos para convertirse en el próximo presidente del Barcelona. También puede superar el corte Toni Freixa, que ha entregado 2.821 firmas, 561 más de las necesarias. El abogado ha pedido que se validen todas las firmas recogidas ante la intención de Benedito de no presentar las suyas, al no haber alcanzado el mínimo necesario. También estará en la carrera final, si supera la validación, Emili Rousaud, que ha entregado 2.501 firmas. El exvicepresidente ha recopilado un número muy justo de adhesiones y podría quedar fuera en el recuento definitivo.

«Estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado. Hemos pasado la primera fase del partido, concentrados en lograr el máximo número de firmas pero no pensamos en si somos favoritos. Vamos con mentalidad ganadora», ha empezado explicando Laporta, que no quiso entrar en polémicas con otros precandidatos. «Agradezco que me hayan hecho candidato y ahora lo que necesito es que me hagan presidente por la experiencia, preparación y determinación que tenemos para devolver la alegría al barcelonismo», añadió. «Las elecciones deben celebrarse. Se han descentralizado las sedes para evitar aglomeraciones. No tendría ningún sentido que se suspendiera la votación. El Barcelona no puede estar más tiempo sin presidente y desgobernado. Me parecería muy extraño que se suspendieran las elecciones».

Font, por su parte, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento antes de presentarse a las ocho de la tarde para entregar sus adhesiones: «Agradezco a todas aquellas personas que durante estos días han venido a la sede o han ido a uno de los más de 200 puntos de recogida que teníamos para darnos su confianza y el apoyo con su firma. Gracias a todos los socios y socias por el calor y las múltiples muestras de afecto que nos habéis demostrado».

Por otro lado, Laporta también se ha manifestado sobre algunos aspectos de actualidad. No ha descartado hacer un nuevo Camp Nou si accede a la presidencia. «Es posible que sea más fácil y económico levantar un nuevo estadio de golpe que reformar el Camp Nou por fases, es un proyecto emblemático que debe durar setenta años», ha explicado en «Goal». «Siempre que hablo del Espai Barça hago una previa. Hay que hacer una due dilligence porque no hay que ser muy listo para ver que la foto se ha ido moviendo y no han hecho nada. Primero costaba 600 millones de euros. En 2016 ya eran 825, firmando un contrato con Goldman Sachs, pendiente de ratificación. En 2021 se ha aprobado el plano urbanístico y nada más. No se ha cerrado la financiación y tenemos que saber cuánto costará porque según los expertos costará mucho más dinero. El proyecto arquitectónico, además, nunca fue votado por los socios. Son pocos socios los que lo saben y es un proyecto emblemático porque tiene que durarnos setenta años», ha añadido.