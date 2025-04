«Para el poder político es importante tener un pie dentro del Barça»

Serán las segundas elecciones para Toni Freixa (Barcelona, 1968), aunque su trayectoria como directivo en el club azulgrana es dilatada. Entró de la mano de Joan Laporta en 2003, aunque dos años después dimitió por falta de afinidad con el presidente. Regresó con Rosell y en 2015 decidió irse de nuevo ante el escaso protagonismo que le concedió Bartomeu. Bajo el lema «Fidels al Barça», Freixa se presenta a los comicios con Lluis Carreras como director de fútbol.

–Usted es de los pocos que no ofrecen nada a cambio del voto...

–Nosotros nos estamos dirigiendo al socio explicándoles nuestro programa y nuestras propuestas, pensando en lo que necesita el club. Nada más.

–¿Mienten los otros precandidatos?

–Yo no diría tanto pero después salen personas aludidas por ellos para rectificar lo que han dicho. Se ha hablado de Xavi, de Jordi Cruyff, de Haaland... y luego salen estas personas diciendo que no hay nada pero cada uno escoge hacer la campaña como cree oportuno. Al socio del Barça hay que tratarlo con la consideración que merece su inteligencia.

–¿Es importante tener un perfil político en estas elecciones?

–No debería ser importante. Para el poder político sí es importante poder tener un pie dentro del club. Ha pasado durante toda la historia. Pero los socios del Barça han sabido estar a la altura y aislarse de terceros.

–¿El gran rival es Laporta?

–No considero que tenga ningún rival ni enemigo. Somos socios que presentan su propuesta y el que tiene la última palabra es el socio del Barça.

–Pero las encuestas le dan como claro favorito.

–No me creo ninguna encuesta por no decir que alguna está indecentemente manipulada. La encuesta que me sirve para sondear mis posibilidades son los apoyos que recibo del socio en forma de firmas.

–¿Ha olvidado el socio el mandato de Laporta en toda su globalidad?

–El socio no se ha olvidado de nada. Es muy inteligente, tiene muy buena memoria, es silencioso, discreto, prudente y toma nota de las cosas. Lo que sí hay es un ruido mediático interesado en promocionar diferentes candidatos y parece que la opinión de la gente es la que sale publicada. Puede parecer que la gente opina eso pero, como decía el presidente Núñez, al socio no se le puede engañar.

–¿Le extraña que Laporta y Rosell se hayan visto en alguna ocasión?

–No tengo la noticia de que sean amigos. Que se encuentren y hablen será porque tienen cosas que decirse.

–¿Intuye pactos interesados?

–Los socios del Barça tenemos memoria y nos acordamos que en el 2003 se produjo un pacto para no levantar alfombras. Lo viví con el presidente de aquel momento y en primera persona porque estaba en la Junta. No quiero que se vuelva a repetir y por eso advierto de que eso no sería bueno.

–¿Le parece una falta de respeto que Víctor Font diga que las elecciones son cosa de dos, entre él y Laporta?

–No. También creo que es un tema de dos. Creo que tiene razón. Yo soy uno de ellos, el otro deberán definirlo.

–¿El Barça está como está por la pandemia?

–Por la pandemia y por otras cosas. La pandemia influye y no solo al Barça. Llevamos varios días de mercado de invierno y no ha habido ninguna operación importante de traspaso. Pero a parte de ello, el Barça está en una mala situación de dificultad económica derivada de una gestión no diligente.

–Parece que la cantera está más para hacer caja que para reforzar al primer equipo...

–Mingueza sí juega, Araújo juega, Ansu Fati hasta que se lesionó también... Lo que pasa es que hemos fichado 40 o 50 jugadores para el Barça B que no sé para que los han traído. Y eso es lo que constituye un obstáculo en el proceso de formación de jugadores de la base. Nos hemos desviado trayendo tantos jugadores para el Barça B.

–¿Qué les diría a los que piensan que las secciones son una rémora económica?

–Las secciones son uno de los rasgos identitarios de nuestro club. Somos el club polideportivo más grande del mundo. Con las secciones no perdemos dinero sino que lo invertimos para mantener esa identidad que nos hace absolutamente diferentes al resto. Trataremos de gestionarlas bien y que sean lo menos deficitarias posible pero en ningún caso nos planteamos que sean un problema. Todo lo contrario, son un gran activo.

–¿Es compatible tener unas secciones saneadas económicamente y competir por títulos continentales?

–Hay que ser realistas. Si el deporte no te genera todo lo que necesitas para tener una sección competitiva, porque hay que aspirar a ganar todos los títulos, hay que tener un club muy bien gestionado y no hacer bestialidades a la hora de fichar jugadores, tener una masa salarial muy alta o endeudarnos para poder cubrir los gastos desorbitados que hemos adquirido contractualmente con los futbolistas. Es una cuestión de gestión de club general.

–¿Qué le ha parecido la gestión del caso Heurtel?

–A mí, que el Barça se haga respetar, me parece bien. Entiendo que los jugadores a veces son desleales y hacen alguna maniobra indecente pero el Barça se ha sabido defender como los socios pedimos que haga.

–¿Con usted los futbolistas dejarán de ser estrellas mimadas?

–El vestuario es normal. Lo que no ha sido normal es que el gobierno del club no lo ha ejercido el presidente ni la junta directiva. Los jugadores solo mandan cuando el que tiene que mandar no lo hace. Si son consultados para fichar un jugador... Eso es lo que no es normal.

–¿Usted se siente perjudicado por presiones políticas o movimientos que quieran favorecer a otros candidatos?

–No. Soy consciente que la política tiene incidencia. Ha habido ciertos movimientos desde el poder político que han perjudicado al club pero desde el punto de vista del socio, éste es muy inteligente y no permitirá que haya ninguna incidencia del poder político en el club.

–¿Se deberían aplazar las elecciones por la situación en la que estamos?

–Esto lo dejo en manos de las autoridades sanitarias y de la junta electoral. Que decidan lo que más convenga pero que sean consciente de la situación, de la salud del socio y de sus derechos.