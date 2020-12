Fútbol Una leyenda del Barcelona critica el cartel de Laporta «Tiene que dejar de provocar al Real Madrid y centrarse en sus ideas, provocar en Madrid no es una buena idea», advierte Rivaldo

Rivaldo, leyenda del Barcelona y embajador de Betfair, ha criticado con rotundidad la campaña de Joan Laporta y su acción de colocar un gigantesco cartel publicitario en un edificio en las cercanías del Santiago Bernabéu en Madrid. Para el brasileño, el gesto de Laporta es una provocación innecesaria. «Lo que tiene que hacer es centrarse más en sus propias ideas y proyectos antes que pensar más en los de sus rivales», reflexionó. «Provocar al Real Madrid y a la ciudad de Madrid con este paso no me parece una buena idea», añadió. «Estoy en desacuerdo porque no necesita exponerse así después del gran éxito que tuvo con el Barcelona en su primera etapa como presidente. Con eso le vale para que el público lo recuerde, los aficionados culés no se han olvidado de él», explicó el exfutbolista.

Rivaldo también señaló y aplaudió los últimos buenos resultados del Barcelona en Liga, pero pidió moderación en el optimismo ante el complejo panorama de esta temporada. Es por eso que el embajador de Betfair cree que a Koeman y sus muchachos no le vendría mal imitar la fórmula del Atlético de Madrid de Simeone y pensar partido a partido. «Está bien, porque con esas victorias se han acercado a la parte alta de la tabla y aún quedan muchos partidos por jugar. Pero este es un equipo renovado, que está por hacer. Todo lo que sea poner demasiada presión sobre sus hombros no le vendrá bien», aseguró. Rivaldo ha añadido que «por eso creo que la filosofía del partido a partido les ayudaría». «Centrarse sólo en el siguiente encuentro y no extraer conclusiones más allá de cada jornada. El Atleti lo hace y el Cholo siempre lo dice. Al Barcelona le vendría bien», comparó Rivaldo.

En la recuperación del Barcelona se ha visto a un Messi algo más participativo en la medular. Una opción, la de que se reconvierta en mediocampista, que Rivaldo cree que le haría bien al argentino para prolongar su carrera. Sin embargo, el brasileño no considera que Messi se atreva a dar ese paso porque le gusta demasiado estar conectado con el gol. «Messi sería un fantástico centrocampista, e incluso le vendría bien porque podría alargar su carrera sin necesidad de hacer tantos sacrificios, sea jugando para el Barcelona o para otro club. Aunque claro… a Messi lo que le gusta es estar en el área, cerca del gol, así que no me imagino que vaya a adoptar ese rol. En una reconversión así la opinión del jugador tiene muchísimo peso», añadió sobre la opción de que Koeman invite al argentino a reinventarse.

Rivaldo también aplaudió el desparpajo de Pedri y su creciente rol protagonista en este Barcelona pese a su corta edad, 18 años. «Desde que lo vi lo tuve claro. Tiene mucho talento y muestra una gran personalidad en el césped. Pedri está llamado a ser una pieza importante del Barcelona dentro de muy poco tiempo», comenzó a valorar. « Pero también insisto en que es importante no colocarle mucha presión. Darle su espacio para que evolucione y mejore a su edad», continuó Rivaldo. La titularidad de Pedri está orillando a Coutinho al banquillo. Por eso Rivaldo aconsejó al ex del Bayern o Liverpool que siga el ejemplo del joven canario. «Lo que Pedri le está enseñando a Coutinho es que en cada partido debes ser más atrevido, intentar algo más en cada partido. Si no lo haces, perderás tu sitio en un equipo en el que la competencia tiene tanto, tanto talento», añadió. En todo caso, Rivaldo espera que su compatriota vuelva a demostrar que puede jugar en el Barcelona. «Nos olvidamos a veces de que Coutinho es titular en Brasil y eso lo pueden decir muy pocos. Ha brillado en el Liverpool y con el Bayern tuvo un buen papel para ganar la Champions. Creo que tarde o temprano, responderá a las expectativas», concluyó el embajador de Betfair.