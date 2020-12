Fútbol Koeman no olvida la pesadilla que vivió en Valencia «Es un sitio complicado, no es el mejor recuerdo de mi carrera», explica el holandés, que mañana se reencontrará con su exequipo

El Barcelona recibe este sábado al Valencia (16:15 horas / Movistar LaLiga) en un partido que le trae malos recuerdos a Ronald Koeman por el rival, al que entrenó en la temporada 2007-08. Fue una época convulsa en la que el técnico tuvo enfrentamientos con la plantilla después de prescindir de sus pesos pesados (Cañizares, Albelda y Angulo). «Cualquier partido que juguemos depende de nosotros mismos: hay que estar concentrados y ponerle energía. Sabemos que el Valencia en un equipo fuerte, en los últimos partidos solo han perdido uno, contra el Atlético de Madrid y fuera de su casa. Es un conjunto competitivo, y hay que estar bien y tener confianza. Tenemos que tener más efectividad. El bloque debe sentenciar», empezó asegurando. Y añadió: «Sé que algunos exjugadores son comentaristas, cada uno se busca la vida. No es el mejor recuerdo de mi carrera. Tuve que tomar decisiones, me puedo equivocar como cualquiera. Pero al menos ganamos algo, la Copa del Rey. Es un sitio complicado, en 15 años han tenido muchos cambios de entrenador. Y parece que allí a veces falta tranquilidad para trabajar con calma».

Precisamente, Koeman aseguró que el ambiente que vive en el vestuario del Barcelona es diametralmente opuesto al que se viviá en Valencia. «He visto el ambiente siempre bueno, a pesar de los partidos perdidos. Pero es más fácil tener una atmósfera de alegría cuando se gana y se juega bien. Pero yo veo un buen grupo, unido. Contra la Real, tuvimos que tener mucho juego del balón por la calidad del contrario. Ese encuentro fue muy bueno para presionar al contrario, y eso lo hemos hecho bien. Nos gustaría tener ese juego siempre, pero el contrario también influye. Ojalá que sigamos con esa dinámica y que volvamos a ganar en casa. Hemos ganado dos de tres en casa y nos falta uno, el de mañana», explicó antes de volver a justificar su sistema: «Estamos analizando a los contrarios siempre. Algunos juegan 4-4-2 y soy partidario de llenar nuestro medio del campo con gente que ataque y defienda... con los mediocentros que tenemos podemos jugar de diferentes formas. Pero no hay que obsesionarse, las posiciones cambian durante el partido». El holandñes aprovechó también para criticar el calendario: «Sigo pensando que es una locura de calendario.Y si ganamos la semifinal de la Supercopa hay un partido más. Son muchos encuentros fuera de casa. Estamos matando a los jugadores. Me gusta ir partido a partido, pero tenemos que pensar en los viajes, llegamos tarde a casa... Hay que hablar sobre cómo resolver una temporada tan apretada».

Koeman también analizó nombres propios. El primero de ellos fue sobre la dupla compuesta por Messi y Pedri, que transmiten un gran entendimiento: «Para un entrenador es importante tener a todos los futbolistas disponibles. En ataque, tenemos jugadores con diferentes prestaciones. Se habla de sistemas, pero también es importante la libertad de los jugadores en el campo. Creo que los buenos futbolistas saben jugar bien y no dependen de los compañeros que tienen al lado. Hay muchas conexiones en el campo que también son importantes». Elogió a Araújo: «Es un jugador que, a pesar de su juventud, físicamente es muy fuerte. Y pese a su altura también es muy rápido. Y tiene un carácter fuerte, manda, se entrena a tope todos los días. Debe mejorar el primer control, en el pase vertical... pero tiene un gran futuro. Él quiere escuchar y mejorar y está abierto a cualquier consejo».

«De Jong tiene ahora más libertad en su juego para hacer cosas más arriba e intenta tener más peso en la última parte del campo. También en función de quién tenga al lado puede jugar de una manera u otra. Pero el cambio es porque ha cogido más responsabilidad en el campo. Es un gran jugador que debe coger más el mando en el futuro», puntualizó y se le volviño a insistir por los pocos minutos que tiene Riqui Puig: «Él y Araujo son diferentes. Pero me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Hoy en día no se depende sólo de la calidad técnica, hay más cosas. Hay competencia pero también a veces uno no trabaja lo suficiente en el entrenamiento como para hacer pensar al entrenador que debe cambiar cosas». Defendió a Coutinho: «Me gusta mucho. Tiene muy buenas cosas con balón. Sabe poner energía por su trayectoria en Inglaterra y en el Bayern. Tuvo molestias y no ha rendido al mejor nivel. Ahora debe demostrar el jugador que es». Y justificó el poco protagonismo de Pjanic: «En el medio del campo hay mucha competencia, y si contra la Real ha entrado Aleñá es porque es zurdo y le necesitábamos porque salía Pedri. Él y todos deben esperar la oportunidad. Debe demostrar que el entrenador se está equivocando. Hay competencia y sólo pueden jugar once. Algunos no juegan mucho y deben demostrar y entrenarse para mostrar que es muy útil para el equipo».