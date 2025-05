Koeman: cenas, golf, familia y disciplina para alzar el vuelo del Barça

Tres veces pasó el tren del Barcelona por la puerta de Koeman, que no pudo subirse en las dos primeras ocasiones. En 2003 era la primera opción de Txiki Begiristain , secretario técnico del club azulgrana tras la llegada de Laporta a la presidencia, ... pero éste se negó a pagar el dinero que exigía el Ajax por liberarle. También pudo aterrizar en enero de este año cuando Bartomeu decidió cesar a Valverde y tanteó a Xavi pero el holandés no quiso romper su compromiso con la selección de su país a cuatro meses de la disputa de una Eurocopa que finalmente se aplazó por el coronavirus. Finalmente, este verano pudo cumplir su sueño y regresar a un club que le idolatra tras anotar el gol que le dio la primera Copa de Europa de su historia.

Han pasado ya casi tres meses desde que fuera presentado y sigue gozando de un crédito ilimitado aunando a todas las facciones del barcelonismo aunque por el camino haya ido perdiendo puntos importantes en la Liga, haya sido derrotado en su primer clásico y el juego del equipo genere dudas por su intermitencia. Se le contrató con la misión de regenerar un vestuario cansado y envejecido e iniciar un nuevo proyecto que estimulara a un grada muy decepcionada. Nada más recibir el bastón de mando se reunió con Messi para tratar de impedir su salida, pidió unos refuerzos con los que subsanar los puntos débiles del equipo y finiquitó la trayectoria de algunos pesos pesados como Luis Suárez , con el que le bastó tres minutos de charla telefónica para confirmarle que no contaba con él.

« Koeman es una persona muy directa . Ya como jugador demostró tener mucha personalidad. Enseguida tomó las riendas en un vestuario como el del Dream Team y ahora es igual, aunque igual le cueste gestionar un poco una caseta en la que cohabita con Messi . Pero tiene las ideas claras. Yes muy educado, como la mayoría de los holandeses. Se nota que tenía cultura y era muy disciplinado», explica a ABC Jaume Langa , que fue fisioterapeuta del Barcelona durante 34 años.

La experiencia en Valencia

No obstante, su carácter directo le supuso una tormentosa experiencia en el Valencia (temporada 2007-08). Decidió prescindir de tres pesos pesados como Cañizares, Albelda y Angulo . Precisamente, el exportero cuestiona la capacidad de Koeman para llevar a buen puerto la tarea que Bartomeu le encomendó. «Cuando llegó Koeman a Valencia le pregunté a un amigo mío que veía todos los partidos del Ajax y me dijo que él era capaz de aprovecharse de un proyecto que ya está rodado y darle continuidad pero que era incapaz de crear un proyecto nuevo. Mi amigo lo definió perfectamente», apuntaba Cañizares tras la destitución del neerlandés en 2017 cuando entrenaba al Everton. « Vino al Valencia a restaurar un equipo que estaba un poco roto y lo rompió aún más . Poco faltó para bajar a Segunda», añadió.

No es el único que guarda mal recuerdo de aquella época. Uno de los mas críticos con el técnico ha sido Joaquín , que hoy visita el Camp Nou con el Betis. «De lo único que se preocupaba era de tener cinco o siete botellas de vino en la cena. Vamos, que se acostaba calentito», soltó el futbolista, que recientemente sacó a relucir el resquemor que le invadía antes del partido de esta tarde: « Ni le voy a saludar ni él me va a saludar a mí . No me lo llevaría al Betis ni de utillero». Koeman le respondió de forma elegante: «Entiendo que es un tema muy interesante para la prensa, pero no me mojo. Si quiere hablar más es su problema , pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado. Sabemos que habla bien», ironizó.

Acopia el técnico de esta manera su forma de ser neerlandesa con el estilo de vida catalán. El periodista Lluis Canut es una de las personas que más conoce a Koeman y al que se puede considerar de su círculo íntimo. «Es una persona reservada, que marca ciertas distancias pero cuando le conoces es cercano y directo. En eso influye mucho su carácter holandés. Es muy familiar, la familia está por encima de todo . Le gusta organizar comidas y cenas en su casa cuando los confinamientos lo permiten. Contrata unos cocineros y le gusta mucho estar rodeado de amigos, que vienen de Holanda, y de la familia», explica Canut, desvelando que « cuando se retire se vendrá a vivir aquí . Es un enamorado de Barcelona. Vendieron su piso en el Algarve para comprarse un dúplex en Barcelona», asegura.

Lo corrobora Bartina , que comparte la vida del técnico desde que se casaron en 1985: «Creo que Barcelona es una ciudad fantástica. Allí me siento mucho más libre. Por la mentalidad de la gente, el clima, todo. Holanda es un país tan pequeño que nos sentamos uno encima del otro. Estamos tan bien en la Ciudad Condal. Ronald también lo cree . Nos gustaría envejecer en España». Padre de tres hijos (Debbie, Tim y Ronald Junior), su vínculo con España está tan consolidado que incluso uno de sus nietos, se llama Xavi Jax como consecuencia del flirteo de la familia con Cataluña y la Costa Brava; su hija se casó en Formentor con un vestido del diseñador español Jesús Peiró y celebró su despedida de soltera vestida de flamenca; y veranean en las Pitiusas. Los ratos en lo que no está entrenando o con la familia los pasa jugando al golf, su gran pasión . Es el momento en el que olvida el susto que vivió en mayo cuando sufrió un infarto o la grave enfermedad que padeció Bartina hace unos años y que le llevó a iniciar una batalla contra el tabaco en su país.