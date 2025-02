Koeman comunica a varios pesos pesados del Barcelona que no cuenta con ellos

Jordi Alba y Luis Suárez son dos de los futbolistas que han aparecido en todas las quinielas para salir del Barcelona este verano tras la humillante derrota ante el Bayern de Múnich . Ronald Koeman ya se ha puesto en contacto con los dos para explicarles sus planes de futuro y lo que espera de ellos. Mientras que a Jordi Alba le ha comunicado que cuenta con él, a Suárez le ha explicado los motivos por los que espera que salga este verano del club. Las conversaciones se produjeron de forma telefónica la semana pasada.

El técnico holandés le confirmó a Alba que contaba con él pero le exigió su mejor versión. Hay que tener en cuenta también que, además de ser uno de sus mejores amigos, Alba es el socio perfecto para Messi dentro del terreno de juego y su conexión es total . Por este motivo, Koeman ha decidido seguir contando con el lateral. Además, hay que tener en cuenta que el equipo no tiene un recambio de garantías con el que suplir al catalán y que Junior Firpo no ha dado el resultado esperado. Por si todo ello fuera poco, hay que recordar que Alba tiene aún cuatro años de contrato con unas condiciones bastante elevadas. Todo esto dificulta económicamente su salida si el futbolista no se aviniera a poner facilidades, algo que no hará. Es muy complicado que en la situación de crisis en la que estamos a causa del coronavirus que algún club pueda igualar los emolumentos que percibe en el Camp Nou.

Koeman está hablando con todos los futbolistas veteranos para determinar si se involucran en su proyecto o no. Otro de los futbolistas que está en el disparadero es Luis Suárez . El uruguayo ha asegurado recientemente que nadie se ha puesto en contacto con él pero que de cualquier forma no está dispuesto a marcharse del Barcelona. No obstante, según Rac1, el entrenador holandés ya habría indicado al delantero que no forma parte de sus planes de futuro para el equipo. Luis Suárez asegura aceptar la suplencia se siente seguro de ofrecer mucho aún pero si obedece a los consejos del nuevo técnico holandés, tratará de rescindir su contrato. A l charrúa le queda un año más de vinculación , por lo que el próximo verano podría marcharse con la carta de libertad. No obstante esta misma mañana ha recibido la llamada de Koeman, que en una breve conversación, le ha comunicado que no entra en sus planes para esta campaña que empezará el domingo. Esta decisión obliga al Barcelona a reforzarse en ataque. La primera opción es la de Lautaro Martínez , aunque Memphis Depay está en la recámara.

Finalmente, según adelantó este lunes el diario AS , los siguientes inscritos en la lista para abandonar el equipo serían Samuel Umtiti, Ivan Rakitic y Arturo Vidal . Sus situaciones son bien distintas dentro del club. Cuando el defensa francés llegó al Barcelona no tardó en ganarse un puesto en el once titular, pero un cúmulo de lesiones le han terminado relegando al banquillo en detrimento de Lenglet. En cuanto a los centrocampistas, aunque ambos disfrutaron de minutos la pasada temporada, parece que tanto Rakitic como Vidal no entran en los planes del nuevo entrenador azulgrana.