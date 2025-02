El Barça, capacidad innata para la autodestrucción

Todo tiene fecha de caducidad. Nada es eterno , ni siquiera el árbol más fuerte del campo, aunque la clave para mantenerle saneado y que siga ofreciendo sus frutos es podarlo, regarlo y, de vez en cuando, injertarle nuevas ramas que ayuden a mantener ... la vigorosidad y la sombra. Un símil que sirve para la degeneración que está viviendo el Barcelona porque Josep Maria Bartomeu no realizó las podas a tiempo ni acertó con los injertos.

Luis Enrique fue el primero en detectarlo. El triplete logrado en su primer año y el doblete del segundo enmascararon la degradación que sufría un equipo que lo había ganado todo y al que se iba estirando como si fuera un chicle. Se lo olió el técnico asturiano cuando la temporada 2015-16 tocaba a su fin y un año después decidió terminar de forma unilateral su vinculación con el club. Y el tiempo le ha dado la razón. «A los grandes les sucede en algunos momentos de su historia, todos pasan por esto. No tengo ninguna duda de que el Barça lo superará y ganará títulos , ¿cuándo? Es la pregunta del millón», radiografiaba este jueves el seleccionador nacional, que decidió bajarse de un tren que se había quedado sin frenos y empezaba a enfilar una peligrosa bajada.

La supremacía en los torneos nacionales (el Barça coleccionaba Ligas y Copas mientras el Madrid lo hacia con las Champions) y, sobre todo, la figura de Leo Messi lo disimulaba todo. El argentino tapaba todos los agujeros y las carencias . Se aprecia con perspectiva ahora que el mandato de Bartomeu toca a su fin. Entre algunas de las claves para comprender el declive de un equipo que el 2015 tocó el cielo con un triplete que maravilló al mundo, está la errática apuesta por un proyecto deportivo que ha acumula cinco directores deportivos en cinco años , tres entrenadores en estos últimos ocho meses o una fuga de talento propiciada por la escasa fe depositada en La Masía, que tocarse sí se ha tocado.

Valverde ya heredó un equipo en decadencia que seguía gozando de un Messi que se paseaba por la Liga, pero que tropezaba contra la fortaleza, preparación y juventud en Europa. La remontada ante el PSG (2016-17) tras haber recibido 4 goles ya había sido un espejismo que la Juventus se encargó de difuminar en los cuartos de final. El declive lo confirmaron dos sonoros batacazos en los dos años posteriores: Roma y Liverpool . Y el certificado de defunción europea lo firmó el Bayern en Lisboa con ese 2-8 que quedará para siempre. «El resultado en la Champions ha sido muy negativo. Más que fuego nuevo lo que debemos hacer es una evolución del equipo actual. La situación económica es muy buena, pero hay una crisis deportiva . La renovación será tan profunda como sea necesaria. Después de Anfield, visto con perspectiva, era el momento de hacerlo», reconocía esta semana Bartomeu, que reaccionará ya demasiado tarde.

Pero la crisis deportiva a la que hace referencia el presidente no se debe únicamente al envejecimiento de la plantilla. Hay otros factores como la traición a la filosofía de cantera que tan buenos réditos dio a este club recientemente. De hecho, la falta de oportunidades ha originado una significativa fuga de talentos de La Masía . Futbolistas que decidieron probar suerte en otros equipos al ver que las puertas del primer equipo estaban cerradas y que la prioridad era fichar fuera. Eric García , que se fue al City en 2017, o Xavi Simons , que se marchó al PSG el año pasado, ambos con 16 años, son el claro ejemplo. El Barcelona está dispuesto ahora a pagar más de 20 millones por el defensor, un futbolista que se formó en sus categorías inferiores. Desde la consolidación de Sergi Roberto (2013-14), ningún jugador del fútbol base se ha asentado en el Camp Nou. Ansu Fati, Riqui Puig y Ronald Araujo tienen ahora la oportunidad de revertir la tendencia. Para ello tendrán a Koeman como valedor, un holandés de la escuela del Ajax que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones arriesgadas o apostar por la juventud.

Desde la planta noble se ha cambiado demasiadas veces la hoja de ruta de la parcela deportiva. Incluso Jordi Mestre , vicepresidente deportivo y amigo personal de Bartomeu, decidió abandonar el cargo por discrepancias con sus compañeros de comisión cuando el pasado verano se negociaban los fichajes de Griezmann y Neymar , evidenciando la disparidad de criterios en la junta directiva. El empresario se negó a plegarse al retorno del brasileño, que se había fugado ridiculizando al club tras cobrar una prima de fidelidad y sentándole en los Tribunales para exprimirle económicamente.

Andoni Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura, Éric Abidal y ahora Ramon Planes han ocupado el despacho de la secretaría técnica sin los resultados esperados. « En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido . Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club», justificaba Abidal esta semana, reafirmando los males del equipo. Y por el camino tres entrenadores: Valverde, Quique Setién y Koeman , aunque la primera opción era Xavi Hernández.

Pero los males del Barcelona trascienden el terreno de juego y alcanzan a la cúpula directiva. El «Barçagate» , escándalo en las redes sociales, provocó un terremoto institucional que dejó el cadáver de seis directivos por el camino, entre ellos el de Emili Rousaud , vicepresidente institucional, delfín de Bartomeu y líder de una candidatura continuista que saltó por los aires.

Es una capacidad innata para la autodestrucción y que puede culminar con la salida de Messi, una posibilidad terrorífica. El Barça, sin saber cómo, ha destruido a uno de los mejores equipo de su historia.