Fútbol El enigma de los pilotos del avión de Emiliano Sala

J. A.

Actualizado: 25/01/2019 13:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La desaparición del delantero argentino Emiliano Sala sigue envuelta en un gran misterio. No se sabe nada del nuevo atacante del Cardiff City desde el lunes a las 20.20 horas, cuando el radar perdió la señal de la pequeña aeronave en la que viajaba para incorporarse a su nuevo equipo. El avión, un Pipie PA-46 Malibu monomotor, es propiedad de la empresa británica Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee, y fue contratado para la ocasión por Mark Mckay, el hijo del intermediario futbolístico, Willie McKay, quien cerró los detalles de la operación de traspaso de Sala del Nantes al Cardiff (por 17 millones de euros) con el agente del jugador, Meissa N'Diaye.

Las incógnitas comenzaron con el nombre del piloto que acompañaba a Sala. En un principio los medios británicos dijeron que se trataba de Dave Henderson, un experimentado piloto inglés de 60 años. Sin embargo, Henderson publicó una nota en su perfil de Facebook desmintiéndolo: «Frente a lo que dicen los periódicos, no estoy muerto». Al poco tiempo de hacer esa publicación, borró su perfil.

Fue entonces cuando se hizo público el nombre de Dave Ibbotson, otro piloto inglés, de 59 años. La policía de Guernsey, al mando de la investigación del suceso, lo confirmaba el miércoles.

Se podría pensar que ese enigma quedaba resuelto, pero no. Este jueves, el diario francés Ouest France aseguraba que el nombre de Henderson también aparecía en el listado de embarque previo al vuelo, y que su DNI fue verificado. Según el diario, Henderson decidió no tomar el vuelo por razones que aún se desconocen, y que él mismo se niega a aclarar.

El periódico francés ha hablado con Henderson, que no solo niega no haber querido tomar el vuelo, sino que también asegura que no ha viajado a Nantes en el último año. ¿Por qué, entonces, aparece su nombre en la lista de embarque? «Es un error que yo no puedo explicar», dijo Henderson a Ouest France.

Respecto a Ibbotson se ha sabido que también fue el piloto que llevó a Sala desde Cardiff a Nantes tras firmar el contrato para que el argentino se despidiera de sus compañeros. Tras ese vuelo, Ibbotson confesó en las redes sociales que estaba un poco «oxidado» con el ILS, sistema de aterrizaje instrumental.

También ha aparecido su licencia de piloto privado, obtenida para hacer viajes de placer. No contaba, sin embargo con una licencia profesional, por lo que no estaba capacitado para realizar vuelos comerciales o de pago. Con esa licencia, según The Times, tampoco podía llevar pasajeros en sus vuelos.

Aunque la búsqueda de Sala e Ibbotson se ha cancelado dadas las escasas posibilidades de encontrar restos de la aeronave, la investigación sobre lo ocurrido sigue abierta. La Policía intentará determinar qué es lo que ocurrió durante el vuelo para depurar responsabilidades.