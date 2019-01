Suspendida la búsqueda del futbolista Emiliano Sala

Las autoridades británicas han cancelado la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson, que desaparecieron la noche del lunes cuando sobrevolaban en avioneta el Canal de la Mancha.

A las 15.15 horas GMT de hoy, la policía de la isla de Guernsey comunicó que ya no está «buscando de forma activa», al no haber detectado «ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero».

Las fuerzas de seguridad informaron de que tres aviones y cinco helicópteros han llevado a cabo 80 horas de «tiempo de vuelo combinado» para buscar la avioneta, que despegó de Nantes (Francia) con destino a Cardiff (Reino Unido).

«Dos botes salvavidas han estado también involucrados (en la búsqueda)», dijo la policía, que pidió asistencia a «varios barcos que atravesaban la zona», ninguno de los cuales vio restos de la aeronave. Las autoridades consideran que las posibilidades de que Sala y Ibbotson estén vivos son «extremadamente remotas».

«Entiendo que la familia de Emiliano Sala no está conforme con la decisión de detener la búsqueda y lo entiendo completamente. Estoy absolutamente convencido de que no podríamos haber hecho nada más», dijo a la cadena BBC el capitán David Barker.

A pesar de que la búsqueda activa del futbolista se ha detenido, la policía asegura que mantendrá contacto con las embarcaciones y aviones que atraviesen la zona para tratar de identificar restos de la avioneta.

