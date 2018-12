Manchester City El City de Guardiola podría ser excluido de la Champions la próxima temporada Según avanzan varios medios británicos, el club inglés podría quedar expulsado de las competiciones europeas por incumplir el Fair Play financiero

S.D.

Actualizado: 04/12/2018 16:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al caso del PSG se le suma ahora otro de los clubes más poderosos de Europa. Según apuntan varios medios británicos, el Manchester City podría quedar excluido de la Champions League la próxima temporada si se descubre que ha incumplido el Fair Play financiero.

La UEFA ha puesto su mirada en el club que dirige Pep Guardiola después de que los documentos filtrados por «Football Leaks» señalen que el City volviese a infringir las normas del Fair Play financiero. Algo por lo que el conjunto mancuniano ya fue sancionado en el año 2014 con una multa de 50 millones de euros.

Según publica Football Leaks, los correros de Jorge Chumillas, director de finanzas del City, revelan un acuerdo de patrocinio de Etihad Airlines por un valor de 70 millones de euros para el club. Un pago que en realidad fue a parar directamente al club inglés por parte de los dueños del Grupo Abu Dabi United (Adug).

No obstante, «The Guardian» señala en su publicación que no ha podido verificar los documentos revelados por «Der Spiegel».