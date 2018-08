Fútbol El Barça regresa de EE.UU. sin conocer la victoria y con deberes pendientes Valverde espera algún fichaje más y que se concrete el futuro de Cillessen, André Gomes, Alcácer, Marlon y Yerry Mina

Regresa el Barcelona de su gira por Estados Unidos sin conocer la victoria en los tres partidos que lleva disputados hasta el momento y con deberes pendientes que espera resolver antes de que dé inicio la competición de Liga. «Hemos perdido dos partidos y empatado uno, pero me voy con buena sensación por cómo han sido las cosas. Nos ganaron a última hora también contra la Roma. El desenlace de hoy ha sido sorprendente porque hemos dominado. Pero bueno, de lo que se trata es ver que jugadores como Collado, Riqui Puig, Miranda, Cucurella que nos pueden ayudar», explicó Valverde, que quiso quitarle hierro a los resultados. No obstante, lo cierto es que el Barcelona no pudo pasar del empate ante el Tottenham (2-2), aunque posteriormente se impuso en los penaltis, perdió ante la Roma (2-4) en una segunda parte en la que los azulgranas jugaron con diez jugadores de las categorías inferiores, y volvió a caer ante el Milan (1-0), esta vez en la prolongación.

Al margen de los resultados, que es lo de menos a estas alturas de campeonato, el Barcelona afronta los próximos días con la obligación de cerrar una plantilla en la que conviven varias incógnitas. Una de las principales es saber qué sucede con Cillessen y con Rafinha. El portero ya manifestó que acataría la decisión del club culé pero que le gustaría disponer de más minutos. El Barça no se opone a su salida pero quiere ingresar una cantidad cercana a los 40 millones por el suplente de Ter Stegen. En cuanto a Rafinha, si en un principio estaba descartado, ahora tiene posibilidades de quedarse después de la buena pretemporada que está realizando y las dudas que le han entrado a Valverde. «No creo que se genere una situación rara si Cillessen se queda. Él sabe la idea que tengo y espero que se quede contento. Estamos muy contentos con su profesionalidad y con su actitud. Mi idea es contar con dos buenos porteros, que son los que tenemos ahora y contamos con los dos. Es cierto que Jasper no juega tanto, pero lo de los porteros es así», reconoció Valverde. No obstante, el meta no cerro el debate: «¿Mi futuro? No lo sé. No sé que va a pasar. Es una decisión del club pero yo ahora estoy aquí». En cuanto a Rafinha, el técnico azulgrana también abrió la puerta a que se pueda quedar: «Me llevo muchas cosas. Teníamos confianza en que tanto Lenglet, Malcom como Arthur nos iban a poder ayudar. También he visto a Rafinha después de mucho tiempo».

Más complicado estará dar salida a los jugadores con los que realmente no se cuenta. La lesión que André Gomes sufrió en el primer partido de la gira y que le mantendrá casi dos meses de baja dificultan un traspaso inmediato. Tampoco entran en los planes de futuro de Valverde Paco Alcácer, Marlon, ni Yerry Mina. Estos tres jugadores deberían unirse a los traspasos que ha cerrado el Barcelona este verano: Digne, Aleix Vidal o Deulofeu. Hay que destacar que las negociaciones que se mantenían para que el colombiano acabara en el Manchester United, con el que el acuerdo estaba prácticamente errado, se han roto. Según se asegura desde Inglaterra, las altas demandas económicas del agente del futbolista han sido las causas. Además, Mourinho habría decidido decantarse por el fichaje del belga Toby Alderweireld, futbolista del Tottenham.

En cualquier caso, el club azulgrana tiene dos semanas para cerrar su plantilla y una para preparar la Supercopa de España ante el Sevilla. El próximo movimiento del Barcelona será la presentación de Arturo Vidal, cuarto fichaje tras la llegada de Arthur, Lenglet y Malcom. Está previsto que el futbolista chileno llegue esta tarde a la Ciudad Condal y que mañana pase un exhaustivo examen médico con especial atención a su rodilla antes de ser presentado, probablemente el lunes por la tarde.