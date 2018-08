Fútbol El Barcelona analizará minuciosamente la rodilla de Arturo Vidal Los servicios médicos han recibido la orden de valorar el estado físico del chileno antes de la firma del contrato

Una de las grandes dudas que han surgido tras la confirmación del fichaje de Arturo Vidal por el Barcelona es el estado de su rodilla, de la que ha sido intervenido y que suscita dudas. Por este motivo, los servicios médicos han recibido el mensaje de que sean especialmente minuciosos a la hora de valorar el estado de la articulación para evitar una sorpresa. Esta revisión médica es el paso previo a la firma del contrato que unirá al centrocampista con el club durante las próximas tres temporadas y que tendrá un coste cercano a los veinte millones de euros tras el acuerdo alcanzado con el Bayern de Munich. En estos momentos, el futbolista está acabando su recuperación de una nueva lesión de rodilla. Hay que recordar que Vidal ya se lesionó de gravedad en 2014, momento en el que fue operado por el doctor Ramón Cugat.

Según ha explicado Rac1, desde los servicios médicos del Barcelona se han puesto ya en contacto con el prestigioso traumatólogo que también ha operado a muchos jugadores del club catalán, para preguntarle por el estado de la articulación del chileno y por cómo fue aquella intervención quirúrgica. Según esta información, el galeno les aseguró que la operación había sido un auténtico éxito porque veinte días después Vidal estaba jugando el Mundial de Brasil. Es cierto que años después el menisco le causó problemas hasta que el pasado mes de abril fue intervenido quirúrgicamente de esa rodilla derecha. «Arturo Vidal fue operado de la rodilla derecha. En este procedimiento, se eliminó el cuerpo libre articular previamente diagnosticado. Además, la raíz posterior del menisco externo, dañada por el cuerpo libre articular, fue recolocada quirúrgicamente. Será así baja para el resto de temporada», explicaba el comunicado del Bayern de Munich. El Barcelona quiere ahora comprobar concienzudamente que todos los problemas han sido superados y que Vidal podrá ofrecer un rendimiento inmediato. El jugador podría integrarse al grupo esta próxima semana, en cuanto el equipo regrese de la gira por Estados Unidos.

Dembélé no se lo pone fácil a Malcom

Por otro lado, hay que destacar la decisión de Ousmane Dembélé, que ha acortado sus vacaciones y se ha reintegrado a los entrenamientos. El francés, que ha visto el buen rendimiento que está ofreciendo Malcom tras ser fichado de forma sorprendente esta pasada semana, no quiere que el brasileño le pase por delante y ha preferido sacrificar periodo de asueto para ponerse a punto y tratar de llegar a tiempo a la disputa de la Supercopa de España, ante el Sevilla. El partido se disputará el próximo 12 de agosto en Tánger. El extremo, que pasará la revisión médica este próximo lunes, ya se ha ejercitado este sábado junto a Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba y Samper. Dembélé, que la pasada temporada no tuvo el rendimiento esperado por la falta de adaptación y por dos graves lesiones musculares, quiere afianzarse este año en el once inicial de Valverde. Con Messi y Luis Suárez fijos en el equipo, sabe que deberá pelear con Coutinho, Malcom e incluso Arturo Vidal para poder tener minutos. Tras la llegada del extremo galo, tan solo quedan los mundialistas Philippe Coutinho, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti por reincorporarse a los entrenamientos, además de Arturo Vidal.