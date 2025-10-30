17 años después, el título que reclama Felipe Massa llega a juicio

Diecisiete años después de la carrera celebrada en Singapur el 28 de septiembre de 2008, Felipe Massa reclama 74 millones de euros. Lo hace con una demanda a la F1 (su entonces mandamás Bernie Ecclestone) y la Federación Internacional (FIA) en el Tribunal Superior ... de Londres por el título que él entiende perdió a partir de esa carrera ante Lewis Hamilton, quien se impuso en la última curva del último gran premio (Sao Paulo) al adelantar a Timo Glock. Massa ya celebraba el campeonato cuando se percató del chasco.

El expiloto brasileño basa su argumentación en el denominado 'crashgate' del GP Singapur. Nelsinho Piquet, piloto de Renault, desveló que supuestamente recibió órdenes de sus superiores para estrellar su Renault y favorecer, con el coche de seguridad, la victoria de su compañero Fernando Alonso. El español ganó, Hamilton fue tercero y Massa decimotercero después de salir desde la pole.

El expiloto de Ferrari considera que los resultados de esa carrera debieron anularse y que eso le habría otorgado el campeonato. Sin embargo, los abogados de la F1 y de la FIA expusieron este miércoles en Londres que la demanda se ha presentado fuera de plazo y que los errores de Massa y Ferrari en Singapur son la razón de aquel resultado y de haber perdido el campeonato. Massa arrolló a un miembro de su equipo y se llevó colgada la manguera de la gasolina en una horrorosa parada en los boxes.

El escándalo derivó en una sentencia de la FIA de suspender de por vida a Flavio Briatore y Pat Symonds, entonces los primeros ejecutivos de Renault. Lustros después, las sanciones fueron revocadas por un tribunal francés. Briatore ejerce de director general en Alpine y Symonds será el director técnico del nuevo equipo Cadillac.

Massa utiliza una entrevista a Bernie Ecclestone en F1 Insider de 2023 para armar su demanda. El dirigente declaró que se había enterado del incidente, pero que «decidieron no hacer nada por el momento para proteger el deporte y evitar un gran escándalo. De acuerdo con el reglamento, probablemente habríamos tenido que anular la carrera de Singapur».

David Quest, abogado de Ecclestone, afirmó en la vista que su cliente «no recuerda haber concedido esa entrevista». Ecclestone acaba de cumplir 95 años y Max Mosley, el expresidente de la FIA, falleció en 2023. Ecclestone ha declarado al 'Times' que «Mosley sabía que en ese momento no había pruebas suficientes para hacer nada. Todo empezó más tarde, cuando el joven Nelson Piquet decidió hablar al enterarse de que no iba a conseguir un asiento para el año siguiente».

Los demandados argumentan que Massa pudo presentar su demanda en 2008 o 2009 y no 17 años después. Lo consideran fuera de plazo y piden al tribunal que desestime el juicio. Massa afirma que no tenía suficiente información hasta 2023, cuando la entrevista de Ecclestone sugirió que sabía que Piquet había provocado el accidente deliberadamente y decidió no investigar.