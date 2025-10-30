Suscribete a
17 años después, el título que reclama Felipe Massa llega a juicio

El expiloto brasileño solicita 74 millones a la F1 y la FIA por el accidente de Singapur y el campeonato que no ganó en 2008

La Vuelta 2026 saldrá del circuito de F1 en Mónaco

Massa, a su llegada al tribunal en Londres
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Diecisiete años después de la carrera celebrada en Singapur el 28 de septiembre de 2008, Felipe Massa reclama 74 millones de euros. Lo hace con una demanda a la F1 (su entonces mandamás Bernie Ecclestone) y la Federación Internacional (FIA) en el Tribunal Superior ... de Londres por el título que él entiende perdió a partir de esa carrera ante Lewis Hamilton, quien se impuso en la última curva del último gran premio (Sao Paulo) al adelantar a Timo Glock. Massa ya celebraba el campeonato cuando se percató del chasco.

