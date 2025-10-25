La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Es más que probable que la Vuelta a España 2026 no empiece como terminó la última, con una algarada general con episodios concretos de violencia y sin terminar la etapa en Madrid por las protestas contra el equipo Israel y en favor de Palestina. ... La carrera saldrá de Mónaco, de su puerto deportivo con los yates, y recorrerá parte de las calles por donde transcurre el Gran Premio de Fórmula 1, en una contrarreloj individual.

La presentación se realizó con todo el boato en el Principado. En el acto celebrado en el Yacht Club de Mónaco se firmó el acuerdo por Pierre Dartout, Ministro de Estado del Principado, Yann Le Moenner, CEO de Amaury Sport Organisation (ASO), y Javier Guillén, director general de la Vuelta, con la presencia del Príncipe Alberto de Mónaco.

La contrarreloj tendrá 9,6 kilómetros de recorrido, seis más que el Gran Premio de Fórmula 1, que consta de 3.337 metros. La etapa saldrá de la famosa plaza del Casino de Montecarlo y concluirá en la recta de meta de la carrera de F1, después de visitar lugares emblemáticos del Principado, Playa de Larvotto, el Puerto Hércules, el Estadio Luis II, la Rosaleda Princesa Grace o la Carpa de Mónaco.

También, por supuesto, los enclaves más reconocidos por los aficionados de la Fórmula 1 en un circuito único, Santa Devota, la curva de Loews, el túnel de acceso a la chicane o la Rascasse.

Javier Guillén, el director general de la Vuelta, animó a participar a Tadej Pogacar, que tiene su residencia en Mónaco. «Más fácil no se lo podemos poner. Sólo le queda la Vuelta para completar la trilogía y reafirmar su leyenda. No sé si vendrá o no, él es leyenda y le falta venir a la Vuelta, correrla y ganarla».

La Vuelta realizará cuatro etapas en las inmediaciones de Mónaco antes de regresar a España. El recorrido no se ha presentado aún, pero es más que probable que acabe en las Islas Canarias, un lugar que nunca ha visitado la carrera.

«Queremos que la crono visite los iconos del Principado, el Casino, el Gran Premio de Fórmula 1, un acontecimiento que todos los españoles conocemos, el escenario que nos brinda el recorrido, el mar, creo que hemos sabido explotar el lugar», indicó Guillén.

El director de la Vuelta se refirió a los incidentes por las protestas pro Palestina que anularon tres etapas y rompieron la carrera: «La Vuelta quiere normalidad. Ya vimos el comunicado del equipo Israel (que cancelará cualquier referencia a Israel en su futura denominación), que lo hizo de motu propio. Entiendo que ya no habrá un equipo con licencia de Israel y las cuestiones que se suscitaron en 2025 no se suscitarán en 2026«.

«La dirección de la Vuelta se ajustó en todo momento a la legalidad y nos gustaría que no se volviera a repetir. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer«, concluyó el director de la ronda, que se presentará en Mónaco el próximo 17 de diciembre.