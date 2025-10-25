Suscribete a
La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

La carrera celebrará cuatro etapas en el extranjero antes de regresar a España. Se presentará el 17 de diciembre

Abraham Olano: «El ciclismo se ha vuelto pijo»

El puerto de Mónaco, con la F1 abc
José Carlos Carabias

Es más que probable que la Vuelta a España 2026 no empiece como terminó la última, con una algarada general con episodios concretos de violencia y sin terminar la etapa en Madrid por las protestas contra el equipo Israel y en favor de Palestina. ... La carrera saldrá de Mónaco, de su puerto deportivo con los yates, y recorrerá parte de las calles por donde transcurre el Gran Premio de Fórmula 1, en una contrarreloj individual.

