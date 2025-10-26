Suscribete a
ABC Premium

fórmula 1 - gp méxico

Pole de Lando Norris y resurrección de Ferrari

Leclerc y Hamilton brillan en la clasificación, mientras Sainz acaba séptimo y Alonso decimocuarto

Otra carrera de tensión para McLaren por la remontada de Verstappen

Hamilton, tercero, su mejor posición en parrilla con Ferrari
Hamilton, tercero, su mejor posición en parrilla con Ferrari reuters
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es una pole imprevista en el Gran Premio de México, siempre excitante el circuito Hermanos Rodríguez. Primera posición para Lando Norris, que obtiene dividendos respecto a Verstappen (saldrá quinto) y Piastri (octavo). Una oportunidad para acercarse al liderato. Pero la noticia es Ferrari en una ... clasificación muy ajustada. Leclerc segundo y Hamilton tercero confirman la mejoría de los bólidos rojos. Sainz es séptimo (saldrá 12 por sanción) y Alonso decimocuarto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app