Pole de Lando Norris y resurrección de Ferrari

Es una pole imprevista en el Gran Premio de México, siempre excitante el circuito Hermanos Rodríguez. Primera posición para Lando Norris, que obtiene dividendos respecto a Verstappen (saldrá quinto) y Piastri (octavo). Una oportunidad para acercarse al liderato. Pero la noticia es Ferrari en una ... clasificación muy ajustada. Leclerc segundo y Hamilton tercero confirman la mejoría de los bólidos rojos. Sainz es séptimo (saldrá 12 por sanción) y Alonso decimocuarto.

Q1, caen los dos Alpine. La cara de Flavio Briatore es un poema. Enfado monumental del veterano caimán de la F1, sus dos pilotos no pasan el corte en la primera ronda del circuito mexicano. Ni Colapinto ni Gasly mejoran el rendimiento de un Alpine con muchas goteras desde hace tiempo.

Han pasado los dos españoles, Alonso in extremis en un último intento sobre el alambre y algo más cómodo Carlos Sainz. Es tiempo de sorpresas en esta eliminatoria, ya que Hadjar marca el mejor registro con el Racing Bulls (1.16:7) seguido por Hamilton y Russell. La progresión de la pista, untada de goma, proporciona noticias.

Q2, Alonso no pasa. Lance Stroll se quedó en el penúltimo peldaño de la pole (Q1) y Fernando Alonso no pasa el corte en la Q2. Ya dijo el asturiano que le daba repelús el circuito mexicano y el pronóstico se confirma. No tuvo opción de ingresar entre los 10 mejores y saldrá decimocuarto. El Aston Martin no corre.

La sorpresa es Hamilton, quien se está reencontrando en las últimas carreras y consigue un inesperado segundo puesto en la Q2, solo superado por Norris. El líder del Mundial, Piastri, parece en dificultades para acceder a los puestos de cabeza, mientras Carlos Sainz completa una buenísima clasificación con vueltas potentes que lo elevan al top 10, quinto tiempo.

Q3, sorpresa Ferrari. Los bólidos rojos no van de farol en la partida y sellan la mejor clasificación del año con dos coches entre los tres primeros, Leclerc segundo y Hamilton tercero. Es la noticia del día, los Ferrari entre los mejores otra vez.

La pole es de Norris, que ha liderado los ensayos y la pole durante el fin de semana. Gran rendimiento del inglés y una buena ubicación, con cuatro coches de ventaja sobre Verstappen (quinto) y más con Piastri (octavo). Buena ronda de Carlos Sainz, séptimo pero lamentablemente penalizado con cinco posiciones.