Alonso brilla en la dictadura de McLaren: saldrá décimo con opciones de puntuar

Gran jornada de clasificación de Fernando Alonso, que fue capaz de plantarle cara a los Ferrari, a los Mercedes y a los Red Bull. Pasó sin problema las dos primeras mangas y en la tercera y definitiva llegó a rodar cuarto. Al final se ... impuso la lógica y partirá décimo, junto a Hadjar. La pole fue para Oscar Piastri, la cuarta de la temporada. El australiano fue imbatible durante todo este sábado y compartirá primera línea con su compañero Lando Norris. Dominio absoluto de McLaren. Justo por detrás, Max Verstappen, que sigue demostrando su calidad al volante con un coche nervioso que desplazó a su compañero, Tsunoda, a la última plaza de la parrilla. Hamilton superó todos sus problemas y acabó quinto, por detrás del Mercedes de Rusell. La cruz de la moneda fue para Carlos Sainz, que no logró pasar de la Q1 y partirá 18º.

El sofocante calor sobre el circuito de Montmeló fue testigo de la superioridad del MCL39. La gran duda en el pit-lane era quién lograría la pole, si Norris o Piastri. Por lo visto en las tres sesiones de entrenamiento no cabía otra posibilidad. Un golpe de efecto de McLaren en un momento en el que la nueva normativa de la FIA sobre la flexibilidad de los alerones delanteros abría la posibilidad al resto de escuderías para anular la ventaja de la fábrica de Woking. Nada más lejos de la realidad. El equipo papaya no solo no realizó ningún cambio en su aerodinámica, sino que siguió dominando con mano de hierro en las sesiones dedicadas a las simulaciones de clasificación, cuando la verdadera ventaja del equipo de Zak Brown está en el ritmo de carrera.

Un intento les bastó a los McLaren para marcar los mejores tiempos en la Q1. Primero Piastri y segundo Norris, seguidos por Russell y Leclerc. Alonso, séptimo, mantenía los tuempos mostrados en los ensayos previos y Sainz caía a la zona de eliminación, al igual que Tsunoda. Un drama el que está viviendo el piloto japonés de Red Bull. Problema de Colapinto, haciendo un tapón en la recta del pit-lane con el coche parado y sin poderlo arrancar. Verstappen se colocaba entre los dos McLaren, Alonso (14º) pasaba a la Q2 y Carlos Sainz se quedaba fuera. Decepcionante primera manga para el madrileño, que caía en la Q1 junto a Hulkenberg (Sauber), Ocon (Haas), Colapinto (Alpine) y Tsunoda (Red Bull).

Fernando Alonso se colocaba tercero en su primer intento en la Q2. Un resultado que debería servirle para meterse en la ronda final pero los Ferrari enseguida se colocaban por delante, al igual que los McLaren, Verstappen y Russell. Solo Gasly, Antonelli y Hadjar le separaban de la eliminación y faltaban seis minutos para el final. El asturiano estaba obligado a salir para superar el corte. Pero no sufrió. Incluso abortó el último intento viendo que pasaba. El mejor tiempo fue de nuevo para Piastri y quedaron eliminados Albon (Williams), Bortoleto (Sauber), Lawson (Raing Bull), Stroll (Aston Martin) y Bearman (Haas).

Se nublaba el día y los ingenieros miraban al cielo por si el ambiente oliese a lluvia pero en el caso de jarreo, quedaba lejos. Suficiente como para poder disputar la Q3 aunque bajaba la temperatura del asfalto. Norris pulverizaba todos los tiempos para colocarse primero, por delante de Piastri, aunque quedaba otro envite aún. alonso aprovechó la entrada de sus rivales en boxes para salir a rodar solo y se colocaba quinto por delante de Verstappen y Hamilton. Vueltón del asturiano, que enardeció a la grada. Espectacular Alonso con su Aston Martin. Piastri le arrebataba la pole a su compañero en su último intento. Al final Alonso, décimo.