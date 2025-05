Alonso inicia la defensa de Barcelona sobre Madrid: «Estará 30 ó 40 años; otros llegarán y desaparecerán»

Fernando Alonso ha iniciado este jueves la defensa del Circuit de Catalunya, que podría caerse del calendario a partir de 2026 ante la inminente entrada de Madrid en el Mundial de la Fórmula 1. El asturiano ha ejercido de embajador del trazado catalán, elogiando las características del trazado de Montmélo y su peso histórico en este deporte. Por este motivo ha asegurado que no va a desaparecer del calendario porque encierra «la esencia de la historia de la F1», al tiempo que eludía mencionar a Madrid pero dejaba caer su poco peso histórico: «Creo que seguirá 20, 30 ó 40 años más, mientras otros llegarán y se irán». Aunque Alonso siempre ha tratado de no posicionarse sobre un Gran Premio en Madrid, la relación era directa en su respuesta por el contenido de la pregunta. La cuestión fue clara y directa: «El nuevo GP de Madrid llega en 2026 y eso significa que Barcelona puede que no esté más después de ese año, que es cuando acaba su contrato actual, ¿qué piensa como español que se pierda este circuito por un trazado urbano?».

La respuesta de Fernando Alonso fue clara y rotunda: «No creo que vayamos a perder Barcelona, es mi opinión al igual que mi deseo». «Es bueno tener nuevos países y lugares, pero debemos mantener los circuitos históricos donde se ha escrito la historia de la F1 y en Barcelona se han celebrado carreras y test durante décadas y todos lo equipos lo escogen para probar cuando deban escoger una pista de test. En invierno volveremos de nuevo aquí, porque los equipos lo han escogido para probar los coches de 2026 por primera vez, porque en cierto modo es la pista de F1», añadía el asturiano, que justificaba su opinión y enfatizaba a Montmeló ante otros proyectos como Madrid: «Ha realizado cambios en los tres últimos años para adecuarse a los estándares de la F1 actual, en todas las instalaciones y ha pasado en gradas y paddock a otro nivel. Barcelona estará los próximos 30 ó 40 años y otros estarán de forma momentánea en el calendario y volverán a desaparecer».

Las figura de Fernando Alonso ha sido escogida por los responsables del Circuit para respaldar su continuidad en la Fórmula 1. Nombrarle embajador reafirma la determinación de las entidades públicas catalanas para mantener el Gran Premio en el calendario tras el fin de contrato en 2026. La pugna del asturiano con Carlos Sainz traspasa el asfalto después de que el madrileño se comprometiera con la cita de Madrid. «Hemos compartido grandes momentos juntos. Y ahora damos un paso más allá. Fernando Alonso se convierte en embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya. Bienvenido al equipo del Circuit», anunciaban desde Montmeló. «Feliz de anunciar que desde principios de año estamos trabajando en ideas e iniciativas para el deporte del motor en España», respondía Alonso en las redes sociales.

El piloto de Aston Martin no olvida que «fue el primer circuito donde probé un monoplaza, en la Fórmula Elf, cuando todavía estaba en karting, y seguramente sea el circuito que en mi vida he hecho más vueltas y kilómetros, desde los test invernales hasta las carreras de Fórmula 1 y otras actividades que se han hecho en el circuito». «Para mí es un gran honor y un privilegio. El Circuit es parte de la historia de la Fórmula 1, de mi carrera deportiva, y de todos nosotros. Un circuito muy, muy especial para mí», añadía el asturiano en un video.

Al margen de su defensa de Montmeló, Alonso tratará de lograr sus primeros puntos en un inicio de temporada para olvidar. El asturiano vive el peor arranque de su carrera, y ya son 24 años. Habría que remontarse a 2001 para ver la última vez que no puntuó en las ocho primeras carreras del año, ya que si bien en 2015 también llegó a la 9ª sin puntos fue porque no disputó el GP de Australia que dio comienzo a aquella campaña. Alonso es una víctima de la estrategia y de la mecánica de Aston Martin. «El Gran Premio de casa es diferente para todos los pilotos. Cuando corres delante de tus fans siempre te da un extra. Muchos pilotos han hecho aquí muchas vueltas y es un circuito que todo conocemos y buscamos los límites», explicño durante la rueda de prensa de la FIA. «Vamos a ver. Barcelona nos dirá un poco más de las mejoras. Imola fue un paso adelante, pero los medios ayudaron y Mónaco es especial, único en el mundo. Barcelona es un circuito ideal para ver donde estamos en términos de rendimiento. Muchos equipos traen actualizaciones, especialmente con el alerón delantero así que ya veremos», apuntó el piloto.

«Creo que el objetivo es 2026 pero para estar confiados hay que tener un buen 2025. Toca rendir en ciertas áreas en 2025 para mejorar de cara al cambio de reglamento. Hay trabajo todavía para este año pero las grandes esperanzas son para el año que viene. Los cambios que introduzcamos ahora va a tener un pequeño cambios en el orden de parrilla. El gran salto de calidad tendrá que ser el año que viene», explicó el piloto, que apuntó: «¿Las palabras de Newey sobre el simulador? Todos los simuladores tiene problema de correlación, ningún equipo tiene uno que puedes confiar el 100%. El coche en la vida real sigue cambiando constantemente sesión a sesión. No hay dos vueltas exactas en todo el fin de semana. No creo que tardemos dos años, seguramente menos, en solucionar el problema. Lo que dijo Adrian ya es algo que los pilotos le habían dicho».