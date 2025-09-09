Las protestas pro-Palestina ponen en peligro el final de la Vuelta en Madrid

El ritmo cantarín y el tono usualmente festivo que enaltecen a la Vuelta a España en su recorrido por los territorios del país se ha tornado sombrío. En vez de globos en los pueblos, tonadillas en las salidas de etapa y marea de gente en ... los puertos más emblemáticos, hay preocupación, desasosiego, incertidumbre y semblantes más ceñudos. Se masca la tensión a cada paso. Cunde la sensación por parte de los organizadores de estar viviendo al borde del precipicio y de la frase premonitoria que se escucha sin cesar: «Cualquier día va a ocurrir una desgracia y luego a lamentarse».

Es el efecto de las protestas contra el equipo Israel, un conjunto nacido al amparo de Sylvan Adams, un fanático de la bicicleta que comparte ideología y amistad con el líder del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu.

La Vuelta a España vive en el sobresalto y continúa sufriendo las interrupciones por parte de manifestantes pro-Palestina. La mayoría protestan de modo pacífico, aunque ya se han producido varios incidentes con cierto grado de violencia: el corte en la contrarreloj por equipos de Figueras, la caída del corredor del Intermarché (Simone Petilli en la etapa 10), la irrupción en la calzada que frenó la escapada al principio del Angliru, la tremenda algarada en la meta de Bilbao que obligó a suspender la etapa y dejarla sin ganador y la última caída el domingo de Javier Romo y Planckaert ante la aparición de un manifestante al que trató de reducir un policía.

Unipublic ha pedido a los responsables del equipo ciclista Israel que abandonen la carrera para garantizar la seguridad de la caravana. También lo ha hecho el presidente del Tour y de la Vuelta, empresa ASO, Yann Le Moenner, en conversaciones con el propietario del conjunto Sylvan Adams.

No se ha llegado a un acuerdo, Israel quiere continuar para no sentar un precedente y de tales decisiones surge la última perspectiva negra. La posibilidad de que se pueda suspender la última etapa en las calles de Madrid, y con la vista puesta en la jornada anterior, etapa 20, con llegada a la Bola del Mundo en la estación de Navacerrada.

Y como ha sucedido en las protestas al paso de la carrera por el País Vasco, Cantabria o Asturias, colectivos a favor de Palestina han distribuido en las redes sociales los horarios de paso de las dos últimas etapas de la Vuelta por las localidades madrileñas.

Y así ha comenzado a dar forma el rumor, según el cual los demás equipos participantes en la Vuelta se preguntan si la carrera llegará hasta Madrid, según una información de L'Equipe. Y si no sería mejor la supresión de la misma dado el poco valor deportivo, con la clasificación ya decidida, que puede tener.

La dirección de la carrera mantiene que la Vuelta a España llegará a la capital, aunque lo hace con matices por si acaso, ya que en cierta medida depende de las informaciones que les lleguen desde el Ministerio del Interior y a través de los cuerpos de seguridad que protegen la carrera.

En entrevista con ABC el director general de la Vuelta, Javier Guillén, manifestó lo siguiente al respecto: «Desde el punto de vista organizativo, desde las decisiones que tiene que tomar la organización, las dos últimas etapas en Madrid no están en riesgo. No está encima de la mesa. La respuesta es no».

Mientras tanto, la Policía Nacional ya trabaja para prevenir cualquier tipo de altercado en la última jornada, cuyo trazado pasará por primera vez por el Madrid más histórico. Así, además del clásico circuito urbano entre Atocha, Cibeles, Colón y Callao (que los ciclistas deberán recorrer nueve veces), la carrera se dejará caer por la calle Mayor, la Puerta del Sol y la carrera de San Jerónimo, entre otros enclaves emblemáticos. Más madera, si cabe, para dar amplitud mediática a un posible boicot.

Etapa 20 Sábado, 13 de septiembre 164,8 km La Granja Revenga Meta Puerto de Navacerrada Bola del Mundo Cercedilla Becerril de la Sierra San Rafael Guadarrama San Lorenzo del Escorial La Paradilla Salida Robledo de Chavela Valdemaqueda Etapa 21 Domingo, 14 de septiembre 108 km Salida Alalpardo San Sebastián de los Reyes Algete El Pardo Alcobendas Aravaca Palacio Real Meta Madrid (Cibeles) Fuente: La Vuelta / ABC Etapa 20 La Granja Sábado, 13 de septiembre 164,8 km Revenga Meta Bola del Mundo Puerto de Navacerrada Cercedilla Becerril de la Sierra San Rafael Guadarrama San Lorenzo del Escorial La Paradilla Salida Robledo de Chavela Valdemaqueda Salida Etapa 21 Alalpardo Domingo, 14 de septiembre 108 km Algete San Sebastián de los Reyes El Pardo Alcobendas Aravaca Palacio Real Meta Madrid (Cibeles) Fuente: La Vuelta / ABC

Con estos ingredientes, mañana miércoles tendrá lugar una importante reunión de seguridad, en la que estarán presentes Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Demarcación de Carreteras, Comunidad de Madrid y los ayuntamientos implicados. Aunque en la misma, como es habitual en este tipo de eventos masivos, se abordarán los aspectos organizativos y de seguridad para que la Vuelta transcurra con total garantías, lo cierto es que los últimos acontecimientos han elevado la alerta hasta límites insospechados.

Al runrún de un final anticipado se une también el control en la sierra madrileña, especialmente en el puerto de Navacerrada (por el que habrá un doble paso) y la meta ubicada en la Bola del Mundo. La opción de que la clasificación general se decida el sábado también puede convertirse en el escaparate ideal para los manifestantes más exaltados, conscientes de que la carrera será retransmitida por las televisiones de numerosos países.

Sea como fuere, la creciente ola de protestas ha dejado en un segundo plano un duelo, el de Vingegaard y Almeida, que podría decidirse de manera apresurada por motivos extradeportivos. Así están las cosas en la edición número 80 de la Vuelta a España.