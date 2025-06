Awa Fam, la joya que dejó su casa con 12 años y metió a España en la final

Awa Fam (Santa Pola, 2006) está siendo una de las revelaciones en su primera participación en un Eurobasket. Fue la MVP del Campeonato Europeo sub-20 de baloncesto femenino del pasado año, en el que España perdió contra Francia en la final.

Protagonista, junto a Iyana Martín y Elena Buenavida, del exitoso cambio generacional del combinado nacional, registró 21 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y 31 de valoración en la semifinal ante las galas, recibiendo el premio a mejor jugadora del partido.

«Cuando Rupert ha metido el primero, sinceramente pensaba que iba a meter el segundo. Pero la verdad es que confiaba, confiaba en que este partido nos lo merecíamos, que era nuestro partido y que hemos luchado para que así sea. Cuando he visto que no entraba me he girado, he visto al banquillo celebrando y ha sido muy emocionante, estoy flipando con todo, pero contenta», afirmaba la alicantina tras el agónico triunfo ante Francia.

A los 12 años dejó su casa y su familia en Santa Pola, Alicante, para vivir y jugar en Valencia. Fam tuvo que separarse de sus hermanos Karim y Tala, y de sus padres Madoumbe y Arame, quienes dirigían una tienda de productos africanos en Alicante y vendían en los mercadillos de la zona.

Desde Guediawaye, Senegal, llegaron a España hace tres décadas con la ilusión y la esperanza de mejorar su calidad de vida, siendo para la joven jugadora un ejemplo de motivación, valentía, humildad y confianza en uno mismo.

Con 15 años se convirtió en la jugadora más joven en debutar con el primer equipo del Valencia Basket y en 2024 fue convocada por Miguel Méndez con la selección absoluta para la preparación de los Juegos Olímpicos, lo que la pívot calificó como «un sueño».

«Va a ser una de los pívots importantes en los próximos años. Lo tiene todo. Tiene el físico, tiene el talento y es una mujer que va a estar en el equipo nacional durante muchos años y será importante en el baloncesto europeo», declaró el propio seleccionador unos meses atrás.

Awa es jugadora del Valencia Basket, pero esta temporada la ha pasado cedida en el Lointek Gernika, donde ha brillado promediando 10,1 puntos y 6,4 rebotes por partido. A pesar de la tentación de la NCAA, la próxima campaña volverá a la capital del Turia.

No obstante, la española ha declarado públicamente en varias ocasiones que su sueño es jugar en la WNBA, siguiendo los pasos de su máxima referente, la también española de raíces senegalesas, Astou Ndour.

«Aparte de por su nacionalidad, siempre ha sido una persona muy humilde, que ha recaudado mucho dinero para llevarlo a Senegal y ayudar a los niños que no tienen tantos recursos. Siempre me he fijado en eso, que aparte de ser jugadora de baloncesto, la humildad que tiene y cómo ayuda a los niños», se deshacía en elogios Awa Fam, el pasado año en una entrevista con Relevo.

Con 19 años recién cumplidos, su estatura de 1,97 metros y una madurez impropia de su temprana edad, a Awa Fam le espera un futuro realmente prometedor, y su próxima cita será el partido más importante de su carrera hasta el momento, la final del Eurobasket Femenino contra Bélgica, la actual campeona.

