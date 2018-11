DeMar DeRozan logró 25 puntos y LaMarcus Aldridge aportó otros 24 que permitieron a los San Antonio Spurs ganar a domicilio (90-120) a unos Phoenix Suns que acumulan seis derrotas consecutivas.

Los Spurs sumaron su tercera victoria que los deja con una marca de 5-2 y les sitúa líderes de la División Suroeste.

DeRozan comandó el ataque durante los 28 minutos que jugó, en los que anotó 10 de 12 tiros de campo y estuvo perfecto con 5 de 5 desde la línea de personal.

Aldridge también estuvo inspirado en los tiros a canasta con 10 de 13 y perfecto (4-4) desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes.

El ala-pívot Rudy Gay siguió de titular e hizo una buena labor dentro de la pintura al acabar el partido con 12 tantos y ocho rebotes defensivos.

Pero la gran figura dentro de la pintura de los Spurs fue el pívot español Pau Gasol, quien en apenas 16 minutos en el campo aportó ocho puntos y nueve rebotes defensivos.

El jugador de Sant Boi anotó 4 de 7 tiros de campo, repartió cuatro asistencias, puso tres tapones, perdió un balón y cometió una falta personal.

Buena manera de celebrar el #Halloween ganando en #Phoenix!

A seguir así equipo! 💪🏼

Great way to celebrate our Halloween with a nice win on the road! Let’s keep it up squad! 💪🏼#GoSpursGopic.twitter.com/HxTsWZesx6