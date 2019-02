NBA Doncic se queda fuera del All Star El esloveno no fue elegido entre los suplentes de la Conferencia Oeste, pero participará en el partido de los novatos

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 01/02/2019 09:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luka Doncic no jugará finalmente el 'All Star Game' de la NBA en Charlotte 2019: el joven jugador esloveno de los Dallas Mavericks no resultó elegido entre los siete jugadores suplentes de la Conferencia Oeste.

Pese al masivo apoyo del voto del público los entrenadores prefirieron para los puestos reservas a Russell Westbrook, Anthony Davis, Nikola Jokic, Damian Lillard, Klay Thompson, LaMarcus Aldridge y Karl-Anthony Towns.

El exjugador del Real Madrid si participará del espectáculo del All Star de Charlotte, pues jugará el 'Rising Star Challenge', el choque que mide a los novatos a los jugadores de segundo año.

En las redes circula el supuesto momento en el que la nueva estrella de los Mavericks recibió la noticia de que no participaría en el partido de las estrellas de la NBA.

"No vas al All-Star"



Reacción de Luka pic.twitter.com/CR1NKWEYxe — KIA en Zona 🏀 (@kiaenzona) 1 de febrero de 2019

Por parte de la Conferencia Este, los siete suplentes serán Kyle Lowry, Blake Griffin, Ben Simmons, Nikola Vucevic, Khris Middleton, Bradley Beal y Victor Oladipo, que podría ser relevado por D'Angelo Russell debido a su lesión.