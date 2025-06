Simeone se rinde ante el PSG: «El equipo quiso, pero no pudo»

El Atlético de Madrid saldó su debut en el Mundial de Clubes con una contundente goleada ante el PSG. Un encuentro en el que Simeone y los futbolistas rojiblancos terminaron desesperados con el arbitraje del colegiado rumano Kovács, pero el argentino fue muy claro a la hora de explicar la derrota de los suyos. «Jugaron mejor que nosotros. Tienen muy buen juego y están en un estado de forma muy bueno. Pudimos haberlo hecho mejor, pero no nos alcanzó para competir mejor de lo que lo hicimos», sentenció.

«En el primer tiempo no jugamos como teníamos que haber jugado y ellos hicieron un buen partido. Cuando recuperábamos no podamos asociarnos para provocar más ataques. Gracias a la contundencia que tuvieron generaron una ventaja importante. En el segundo equilibramos mejor con la entrada de Koke. Hicimos el 2-1, el árbitro decidió no contar con ese gol y después se hizo más complicado», prosiguió Simeone, que al ser preguntado por el arbitraje respondió con un contundente: «Después de 14 años no hablo más de los árbitros. Basta. Me cansé».

Quien si lo hizo fue Koke, que lamentó que «siempre caía todo para el mismo lado». «Hemos visto todos lo que ha pasado en el terreno de juego, los pequeños detalles hacia dónde iban», aunque el capitán no explicó la derrota a partir del colegiado, sino con la superioridad de los galos, aunque considera el 4-0 demasiado contundente e «injusto». «Son los justos vencedores. Por el nivel que tienen, han sido mejores. Nosotros tenemos que apretar más, cómo hemos entrado en el segundo tiempo porque se ha visto un equipo diferente», aseveró el capitán.

Por su parte, Luis Enrique hizo hincapié en el sofocante calor que se cernió sobre el Rose Bowl durante el mediodía californiano, cuando comenzó el encuentro. «Con este calor es imposible jugar a un buen nivel los 90 minutos, pero fuimos superiores y merecimos ganar», defendió el técnico asturiano, que tuvo una «sensación muy positiva» desde que sus futbolistas regresaron a París para afrontar el Mundial «preparado». «Es un equipo al que le gusta competir y eso siempre es muy positivo», a lo que Luis Enrique añadió que el gran nivel mostrado por los suyos es «fruto de un trabajo hecho a lo largo de la temporada . Queremos alargarlo lo máximo posible».