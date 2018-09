El presunto asesino de Celia Barquín llevaba tres años acumulando peligrosos antecedentes policiales

La muerte de Celia Barquín Arozamena ha pintado de negro la crónica deportiva de hoy martes tras confirmarse que fue asesinada en las proximidades de campo de Coldwater, en Ames, Iowa (Estados Unidos). La policía de esta localidad ha explicado en un comunicado que recibieron el aviso de una «circunstancia sospechosa» a las 10.24 (hora local) del lunes cuando un grupo de golfistas encontró una bolsa «sin nadie cerca».

En ese mismo comunicado, la policía señala como primer detenido a Collin Daniel Richards, de 22 años, a quien imputan un delito de asesinato en primer grado después de, presuntamente, agredir y acabar con la vida de la golfista cántabra.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0