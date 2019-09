R. F de Buján Madrid Actualizado: 04/09/2019 17:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que comenzó su carrera deportiva con tan solo nueve años, Blanca Fernández Ochoa trazó con sus esquís una estela imborrable en la historia del deporte español. Creció bajo el peso del recuerdo del oro que su hermano Paco ganó en los Juegos Olímpicos de Sapporo en 1972. Para ella, el camino hasta el bronce conquistado en Albertville (fue la primera española que ganó una medalla olímpica) fue muy duro. «Reconozco que llevar el apellido Fernández Ochoa me ha ayudado en mi carrera. Me ha abierto muchas puertas porque la gente conocía a Paco y había puesto el listón muy alto aunque no es imposible que yo también pueda conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos», reconoció a este periódico una jovencísima Blanca de 22 años.

«Una familia muy unida»

De los ocho hermanos Fernández Ochoa, solo hubo uno, José María, que no se dedicó al esquí y estudió la carrera de publicidad. Tremendamente familiares, los hermanos siempre se han mostrado muy unidos celebrando los éxitos y apoyándose en los malos momentos. «Mi primera afición es la familia, y lo que más me gusta es volver a casa y estar con todos. Somos una familia muy unida», confesó Blanca en la misma entrevista. Aunque siempre reconoció que la relación que mantenía con su hermano mayor era especial: «Paco es el que más y mejores consejos me da. Le quiero y le admiro un montón. Él siempre presta mucha atención a la trayectoria de los suyos».

Para Paco, Blanca era su debilidad y la apoyaba y la defendía contra viento y marea. Llegó incluso a enfrentarse con la Federación Española de Deportes de Invierno por su hermana al decir que «Blanca no les debe nada. Si ella hubiera estado en otro equipo nacional, a los dieciocho años hubiera llegado a lo más alto, no se la merecen».

Blanca entre sus hermanos Paco y Luis - ABC

La muerte de Paco

El primer campeón olímpico español de los Juegos de Invierno, con su oro en Saporo 72, murió el 6 de noviembre del 2011, a los 56 años en su casa de Cercedilla tras luchar durante meses contra un cáncer linfático. «Paquito» se convirtió en un mito del deporte español e hizo del esquí, hasta ese momento desconocido, un deporte popular.

Luchó, como cuando se deslizaba por la nieve, hasta el último aliento. Sus hermanos y los que le conocieron aseguraban que era una persona una vitalista, luchadora y a la que nunca le abandonó la sonrisa ante la adversidad, por muy dura que fuese. Ni siquiera el cáncer le hizo doblar la rodilla. «He corrido muchas carreras, unas las he ganado y otras las he perdido, pero siempre me empleé a tope, a fondo, como lo estoy haciendo ahora», dijo en su última aparición pública con motivo del homenaje que le fue tributado en su pueblo natal y donde falleció. Y donde también ha perdido la vida su hermana Blanca quien, después de 11 días desaparecida, ha sido hallado su cuerpo esta mañana en una zona próxima al Pico de La Peñota. Este pueblo fue con ella y con su hermano en su corazón y en su pensamiento por todas partes del ancho mundo donde su profesión deportiva les llevó. Un pueblo que hoy llora por la pérdida de una de sus vecinas más queridas.

Blanca y Paco mantenían una relación tan estrecha que la vida de la exesquiadora se desmoronó a finales de 2006 cuando su hermano falleció y a los pocos meses se divorció de su segundo marido y padre de sus dos únicos hijos. Así lo aseguró una íntima amiga de la deportista, Coral Bistuer, quien accedió a entrar en el plató de «Sábado Deluxe» a través de conexión telefónica y a los pocos días después de su desaparición: «A lo largo de su vida, Blanca ha tenido problemillas, está en un momento no demasiado en alza, no estaba en su mejor momento pero de ahí a desaparecer…», y añadió que era «como si hubiera perdido su sitio en el mundo, no supo ubicarse en el mundo después de que Paco falleciera, sus matrimonios fallidos...».

Blanca y Paco Fernández Ochoa - Gonzalo Cruz

La exluchadora de taekwondo reveló una conversación que mantuvo con ella muy inquietante. «Me dejó preocupada, me llamó la atención que no vino a una cena importante que hicimos las deportistas pioneras, la llamé y no me cogió el teléfono. Me mandó un mensaje días después en el que me decía: 'Coral, estoy pasando el peor eslalon de mi vida'. Ella está en un momento complicado, aunque me dijo: 'Sabes como soy y lo voy a superar».

Tras encontrar a la deportista fallecida, la autoridad judicial se hizo cargo del cuerpo, que por la tarde ha sido trasladado a dependencias forenses para la autopsia, que será la que determine el momento y la causa de la muerte.