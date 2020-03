Juegos Olímpicos El coronavirus amenaza con secar el plan ADO camino de Tokio 2020 La crisis que se avecina hace dudar a algunas empresas de su apoyo al principal plan de ayuda a los deportistas

Desde que nació a finales de los 80, el plan ADO ha sido el gran sustento de los deportistas españoles en su preparación olímpica. Las becas de este programa público financiado por empresas privadas se ideó antes de Barcelona 92 y en sus 30 años de vida ha regalado más de cien medallas al deporte español. Un éxito cuyos fondos ha ido poco a poco menguando por las diferentes crisis económicas y la falta de incentivos para las empresas y que llegaba ya a Tokio con menos fortaleza que nunca. Presupuesto mínimo que el aplazamiento de los Juegos y la depresión derivada del coronavirus puede rebajar incluso más, poniendo en peligro la preparación olímpica de los atletas, que tienen en el ADO su principal apoyo en el día a día.

El ciclo olímpico de Tokio había mostrado ya el agotamiento del plan de ayuda al deportista. Apenas 22 millones y diez empresas presentes –sin contar RTVE, COE y CSD, socios fundadores–, su menor cifra histórica. En tres décadas el apoyo económico al ADO ha caído en casi un 75 por ciento. Lógico si tenemos en cuenta el esfuerzo titánico que se hizo en Barcelona. Se entiende menos que desde Pekín 2008 el desplome haya sido tan brutal, pasando de los 63 millones que hubo para preparar la cita china a los 22 de la actualidad.

Esta reducción drástica ya había puesto en guardia a los dirigentes deportivos del país antes de que estallara la crisis del coronavirus y se tuvieran que aplazar los Juegos. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), expresaba a ABC su preocupación por el futuro del ADOpoco antes del inicio de la pandemia. «La filosofía con la que nació el plan está vigente, pero necesitamos hacer algunos cambios. Sería bueno que se definiera de una vez el modelo del deporte español, en el que se pueda unir la aportación pública con la privada. Es algo que llevo tiempo pidiendo y que ahora es más importante que nunca». Las palabras del máximo dirigente del COE exigían un cambio por parte del Gobierno para el nuevo ciclo olímpico. Medidas que el aplazamiento de los Juegos obligan a adelantar para salvar el plan ADO y que, según el CSD, deberán esperar. «Ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos y necesitamos información para analizar la situación. Lo que sí tenemos claro es que el ámbito del deporte va a ser uno de los más afectados económicamente porque está en situación de parálisis completa», afirman a ABC fuentes del CSD. Esas mismas fuentes piden tiempo para poder analizar la situación y ver qué cambios pueden hacerse para mejorar la implicación de las empresas en el proyecto. «Vamos a intentar hacer todos los esfuerzos para canalizar la ayuda que se está poniendo a disposición de las Pymes y autónomos y ver si es posible adoptar nuevas medidas para paliar situaciones especialmente delicadas», señalan.

No peligran las subvenciones públicas para 2021, a las que el CSD dio luz verde hace unos días, pero sí la supervivencia del ADO, ya que muchas de las empresas que lo sustentan dudan de cuál podrá ser su aportación una vez que pase la pandemia y llegue la crisis económica. Varias de ellas, que prefieren mantener el anonimato, afirman que lo más seguro será que tengan que «reducir bastante la aportación al plan», lo que podría repercutir en la preparación de los atletas para 2021. Cualquier recorte hará daño al programa que ya llegaba raquítico a este 2020.

Apoyos en el aire

Despejada la incertidumbre de los Juegos y de su presencia en ellos – el COI confirmó ayer que todos los clasificados mantendrán su plaza para la cita olímpica–, el problema para muchos deportistas está ahora en esas ayudas. El COE y el Gobierno han anunciado que las becas ADO seguirán, pero habrá que ver si las aportaciones permiten mantener la misma cuantía. «La verdad es que ahora mismo no sé qué va a pasar con las ayudas que tengo. Muchas de esas ayudas públicas dependen de los resultados y con todo este problema del coronavirus no estamos pudiendo acudir a muchas competiciones», señala a ABC Miguel Alvariño, uno de los clasificados para Tokio en tiro con arco.

Otros, como la jugadora de vóley playa, Lili Fernández, confían en poder llegar a la cita en las mejores condiciones. «Algunos de nuestros patrocinadores son empresas pequeñas que quizá lo pasen mal con la crisis y puede que alguno no pueda continuar con nosotras. De momento, no sabemos nada y supongo que todo dependerá de cuánto tiempo esté el país parado. En cualquier caso, con la mayoría tenemos muy buena relacion y no debería haber problema», explica la valenciana.

También es optimista Damián Quintero, karateca, que espera mantener sus apoyos en los que serán sus primeros Juegos. «Estoy tranquilo en ese aspecto porque la relación con las marcas y los sponsors que tenemos es buena. Doy por hecho que la relación va a continuar con total apoyo para llegar a los Juegos todos juntos. Ya que me han ayudado este camino, un poquito más seguro que continuarán», señala.

Ayuda privada fundamental

En medio de esta incertidumbre emerge la iniciativa privada para dar seguridad a los deportistas. El Proyecto FER –de la Fundación Trinidad Alfonso–, las becas «Podium» de Telefónica y el proyecto UCAM-COE seguirán adelante junto a los atletas a pesar de las dificultades. «La UCAM garantiza el mantenimiento de todas las ayudas que viene ofreciendo, ya que se trata de un proyecto conjunto con el COE, presidido de manera admirable por Alejandro Blanco, de apoyo al deportista, sólido y estable, que no está condicionado por eventualidades, por muy importantes que sean. Es más, este proyecto se fundamenta en apoyo económico al deportista y en facilitarle los estudios universitarios, con un modelo único (estudios becados, enseñanza online, tutorización personal y docencia adaptada a sus necesidades deportivas), por lo que deben aprovechar, si cabe más que nunca, la oportunidad de estas fechas», afirma a ABC José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, cuyo proyecto permite a cientos de deportistas compatibilizar los estudios con la práctica deportiva.

Querido deportista FER, tenemos un mensaje para ti.



Tres patas que permitirán sostenerse a muchos deportistas mientras el ADO –y su homólogo ADOP para el deporte paralímpico– trata de coger impulso para seguir siendo el manantial principal de los éxitos en los Juegos.