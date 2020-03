Coronavirus Así se rompió la resistencia del COI a aplazar los Juegos

Le ha costado semanas, muchas reuniones y conversaciones interminables, pero finalmente el Comité Olímpico Internacional (COI)dio ayer su brazo a torcer, admitiendo la gravedad de la situación creada por el coronavirus en todo el mundo y dejando entrever, por primera vez, el más que posible aplazamiento de los Juegos que debían disputarse del 24 de julio al 9 de agosto en Tokio. El COI se da ahora un plazo de cuatro semanas para estudiar los posibles escenarios, que van desde el aplazamiento dentro de este año hasta la posible cancelación, aunque lo más lógico es que la solución sea un punto intermedio, llevando la cita al verano de 2021 o 2022, en unas fechas similares a las que estaban previstas para este año.

A estas alturas costaba ya encontrar una voz a favor de los Juegos que no llegara del propio Comité Olímpico o de la organización de Tokio 2020. Se habían quedado solos, pues incluso en el gobierno japonés empezaba a haber miembros que abogaban por la cancelación de los Juegos para centrarse en la contención de la pandemia y en la recuperación económica. Se resquebrajaban los cimientos del movimiento olímpico, pues hasta los atletas –principales protagonistas del evento– habían tirado la toalla, atrapados por una crisis médica de dimensiones planetarias que les obligaba a centrarse en lo personal más allá del deporte. Confinados a cuatro meses de los Juegos, los deportistas habían alzado su voz durante el fin de semana pidiendo la cancelación. «Sinceramente, ahora mismo que haya o no Juegos es algo secundario para mí. Sigo entrenando, pero sobre todo porque no hay nada mejor para mantener la cabeza en su sitio», reconocía Saúl Craviotto, que debía ser el abanderado nacional junto a Mireia Belmonte en la inauguración del 24 de julio. Una estampa moderna e igualitaria que deberá esperar con toda seguridad, pues la intención del COI es que los Juegos no se disputen este año.

Situación muy compleja

La jornada fue frenética en el seno del olimpismo mundial. La presión llegada desde todos los puntos del planeta en los últimos días obligaba ayer a una reflexión. Thomas Bach convocó a su Ejecutiva por videoconferencia y ahí fue donde se pusieron las bases del comunicado que el COI hizo público a última hora de la tarde. «A la luz del empeoramiento de la situación a nivel mundial, la Ejecutiva ha dado hoy el primer paso en la planificación de los posibles escenarios de futuro para los Juegos», explicaba en un texto ambiguo y muy prudente a la espera de las reuniones de los próximos días. Luego, el presidente, en una carta abierta a los atletas, les pedía comprensión y paciencia. «En esta crisis sin precedentes estamos todos unidos. Como vosotros, estamos preocupados por el coronavirus, pero al contrario que en otros eventos deportivos, posponer los Juegos es un desafío muy complejo», explicaba el presidente del COI.

Precisamente esa complejidad fue la que impidió al COIanunciar oficialmente el aplazamiento de Tokio 2020. Las cláusulas del contrato firmado con el Comité Organizador obligan a negociar la situación y a no tomar ninguna decisión de manera unilateral, incluida un aplazamiento que, según pudo saber ABC de fuentes cercanas al Comité Olímpico Español (COE), es lo más posible. «No hay duda de que los Juegos se van a aplazar», aseguran. Sólo falta saber cuándo será la nueva fecha, algo que el COIestudiará durante las próximas cuatro semanas. «En cooperación con el Comité Organizador, las autoridades japonesas y el Gobierno de Tokio, iniciaremos conversaciones detalladas para completar una evaluación de la rápida evolución de la situación sanitaria mundial y sus repercusiones en los Juegos Olímpicos», rezaba el COI en el comunicado.

La noticia fue acogida con satisfacción en el COE, que llevaba días presionando para que se abriera este debate interno. Con Alejandro Blanco a la cabeza y con federaciones importantes como las de natación o atletismo haciendo fuerza, el olimpismo español ha sido pieza importante para que se haya derribado la resistencia del COI. Hoy está previsto que Blanco se reúna con varios de los deportistas más importantes del país para explicarle los pasos a seguir, aunque el mensaje más importante que les transmitirá es que se centren en sus familias y en la lucha contra el virus ya que los Juegos tendrán que esperar.

Alegría entre los atletas

«Era la noticia que todos estábamos esperando. Desde que comenzó la cuarentena, todos los deportistas de todos los países nos habíamos quejado de que no podíamos entrenar y que íbamos a llegar a Tokio sin haber podido casi competir. Es una buena noticia y ahora toca pensar en lo importante, que es recuperarnos de esta situación y que pase lo más rápido posible», reconocía ayer a ABC Jorge Ureña, plusmarquista nacional de heptatlón. Como él, muchos otros deportistas se alegraron con la noticia que les permitirá centrarse en el plano personal y olvidarse de los Juegos durante un tiempo.

Le toca el turno ahora a los despachos, donde el COI deberá negociar la mejor salida para esta crisis. Son muchos las situaciones a tratar y ninguna parece ideal, pues en 2021 hay programados mundiales de los deportes más importantes y en 2022 están previstos los Juegos Olímpicos de Invierno. Papeleta complicada que deberá resolverse en mitad de la pandemia.