Carlos Sainz: «A Alonso le apetece el Dakar, pero no puedo decir más»

Actualizado: 25/04/2019 20:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys y dos veces ganador del Dakar, agradeció el trato recibido en Sudamérica durante el periodo en el que se ha disputado allí una prueba que en el 2020 se trasladará a Arabia Saudí.

«Hay que agradecer a Sudamérica cómo nos ha acogido durante tantos años. Verdaderos 'dakares' duros, competidos, difíciles», indicó tras la puesta de largo de la próxima edición, que se disputará entre el 5 y el 17 de enero.

«Agradecer a todos los aficionados sudamericanos que nos han acogido con tanto cariño, se tienen que sentir muy orgullosos de las carreras que han organizado allí. Nunca se sabe, lo mismo algún día el Dakar vuelve allí. Y si no vuelve, animo al que pueda a que venga aquí y si no a que lo siga», añadió.

Sobre el nuevo destino del rally, comentó: «Creo que llega en un buen momento para ASO, la organización, y para Arabia Saudí porque están abriendo sus fronteras. Es un momento ideal. Lo que nos han enseñado tiene muy buena pinta».

«Es un rally que por el tipo de recorrido y el tipo de terreno que vamos a encontrar comulga con el ADN total del Dakar. En ese sentido parece que están preparando una buena carrera", agregó.

Sainz habló acerca de su situación de cara a la cita y quiso mostrarse optimista de cara al futuro: «Esta todo un poco verde pero esperemos que podamos conseguir un coche competitivo para poder pelear por la victoria».

Preguntado por los rumores que hablan de una posible participación de su compatriota Fernando Alonso, opinó: «Lo tiene que decir él, no puedo comentar. Por lo que he oído le apetece, pero no te puedo decir más».

«El Dakar es una carrera especial en la que hay que coger experiencia. Es importante hacer alguna carrera antes y entender la filosofía de esta especialidad. ¿Algún consejo para Alonso? Ya hemos hablado mucho», apuntó.