El voto español a Israel en Eurovisión más amargo

Con gafas oscuras y pañuelo en la cabeza, como Melody a su llegada a Málaga el pasado lunes, Betty Missiego aterrizó en el aeropuerto de Barajas en abril de 1979 con ánimo decaído. Desde el 'La, la, la' de Massiel, ningún otro participante ... español había tenido una victoria tan clara en Eurovisión como la popular cantante de origen peruano. Con 'Su canción', se había impuesto al grupo israelí Milk and Honey y su cantante Gali Atari hacia la mitad de las votaciones y se mantuvo al frente de la clasificación hasta que le tocó votar a España. Éramos el último país en dar a conocer su veredicto... y en un gesto muy español, nos arrebatamos a nosotros mismos la victoria. El jurado de TVE concedió 10 votos aIsrael, que volvió así a ganar el Festival, como había hecho el año anterior con el 'A-ba-ni-bi' de Ehud Manor que cantó Izhar Cohen y el grupo Alphabeta. Está visto que votar a Israel en Eurovisión –y con controversia añadida– es una tradición española más, con televoto o sin él.

Betty Missiego, durante su actuación en Eurovisión ABC

«Nunca tuvo TVE tan en su mano la victoria. De haberlo querido pudo dejar la puntuación como estaba: 116 para ella, 115 para Israel «desparramando» sus puntos entre los demás países», explicó entonces Enrique del Corral en ABC. ¿Hubiera sido legal? «Sí», respondió el crítico de televisión, aunque no ético. «Pudo, incluso, el jurado español, dar un punto a la canción israelí igualando con la española y repartirse el premio –continuó Del Corral–. Nada lo impedía excepto «la propia estimación»».

'Intramuros' de Prado del Rey, el grupo de jueces españoles, presentado por Manuel Almendros y compuesto por siete mujeres y cuatro hombres de muy diversas profesiones, ya tenía decidido su veredicto antes de que comenzara el recuento. Y lo mantuvo, a pesar de todo. Por eso ganó Israel con la canción 'Halelujaj', que los que ya peinan canas recordarán.

Betty Missiego, antes de Eurovisión, con Massiel y Salomé, ganadoras del Festival ABC

Ante las numerosas personas que le esperaban en Madrid y acompañada por los niños que hicieron de coro, Betty Missiego defendió su actuación y se alejó de toda polémica: «Salí de España diciendo que iba a luchar por un premio y eso he hecho, hemos tenido el primer premio entre las manos, pero estoy contenta de que la votación haya sido leal». Tras haber cantado aquella memorable melodía de Fernando Moreno que decía «si todo el mundo quisiera una canción, que hable de paz, que hable de amor...», no era cuestión de afilar cuchillos.

Para Paco Clavel, que desplegó un sinfín de anécdotas sobre Eurovisión en 'Blanco y Negro' por el 30 aniversario del triunfo de Massiel, «el paradigma de jurado español» fue aquel de 1979. «Con su «honrada» intervención nos dejó en precario ante cien millones de europeos», afirmó, dejando entrever dudas sobre dicha honestidad con su entrecomillado. Ya en su momento hubo quien también sospechó de la razón última de esa decisión. «Se despejaba así el problema de tener que organizar aquí el XXV Festival, que no es pequeño problema... ¡Que la IBA se las entienda con él...!», anotó en este periódico Del Corral, refiriéndose a la televisión pública israelí.

A su juicio, Missiego estuvo sobre el escenario y ante la orquesta del Binyanei Ha'Uma de Jerusalén «como una profesional admirable y muy cualificada». Betty no llevó un body en su actuación, pero sí incrustaciones de cristal y plata en una túnica de gasa color celeste que, según contó después la artista, se la compró a un vendedor que la tenía reservada para Grace Kelly. Aunque fue con su peinado como destacó y creó tendencia, según Paco Clavel. «Hachazo en medio, muy tirante frontalmente y acabado en un gran penacho rizado y cardado a más no poder. De esta guisa nos impresionó a toda España, con una elegancia que no parecía de este mundo». Cuarenta y seis años después, Missiego defendía hace apenas unos días a Melody en Onda Cero como «una gran profesional». Si hay alguien que pueda entenderla hoy, esa es Betty.