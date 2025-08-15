Suscríbete a
Un viaje literario por la Ciudad Eterna

De Goethe a Dickens pasando por Stendhal y Rilke, la 'Guía literaria de Roma' desvela la ciudad más allá del turismo

Roma abre una extraordinaria ventana a su pasado bajo la plaza Venecia

Panorámica de la Ciudad Eterna
Panorámica de la Ciudad Eterna ABC
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Ninguna ciudad ha inspirado tanto, durante tanto tiempo, como Roma. Desde los geógrafos antiguos hasta los poetas románticos, la urbe ha sido musa, obsesión y espejo de civilizaciones. Las voces de quienes, antes que turistas, fueron peregrinos del arte, de la historia y la belleza, ... se recogen en la 'Guía literaria de Roma' (Ático de los Libros, 198 páginas, 16 euros), ilustrada además con deliciosos grabados de maestros como Giovanni Battista Piranesi y Giuseppe Vasi. Este libro no es solo un recorrido por calles y monumentos, sino un viaje en el tiempo a través de las emociones que despertó –y sigue despertando– la que fue 'caput mundi', capital del mundo, cuna de la civilización occidental.

