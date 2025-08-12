Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
El incendio de Orense obliga a interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Roma abre una extraordinaria ventana a su pasado bajo la plaza Venecia

Las obras de la Línea C de metro sacan a la luz un conjunto de viviendas populares romanas, la antigua vía Flaminia y restos medievales

La futura estación, una de las más bellas del mundo, será un museo subterráneo que contará dos milenios de vida cotidiana en el corazón de la capital italiana

Pompeya resucitó entre sus ruinas: nuevos hallazgos revelan una ciudad viva tras la erupción del Vesubio

Excavaciones en la Plaza Venecia de Roma
Excavaciones en la Plaza Venecia de Roma Soprintendenza Speciale Roma
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El subsuelo de Roma se revela como un inagotable archivo de historias. Cada excavación es un viaje en el tiempo. En esta ocasión, permitirá que la ciudad eterna tenga una de las estaciones de metro más bellas del mundo, porque contará con un museo ... arqueológico excepcional bajo sus andenes. En la Plaza Venecia, corazón histórico de Roma, las excavaciones para la nueva estación de la línea Metro C han desenterrado un tesoro arqueológico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma.

Ángel Gómez Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app