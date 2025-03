Encierro San Fermín hoy, en directo

Los encierros de San Fermín inician hoy su cuarta jornada. Los toros de la ganadería de La Palmosilla recorrerán los 850 metros hasta La Monumental de Pamplona. Sigue en ABC en directo el encierro.

En cuanto a los heridos de ayer, finalmente, no hubo heridos por cornada, pero sí hubo un mozo con una erosión debida al asta.

La Plaza de Toros, como no podía ser de otra manera, presenta un aforo magnífico. Nadie se quiere perder este encierro.

No cabe un alfiler y algunos se afanan en buscar un sitio para ver el encierro.

No cabe un alfiler y algunos se afanan en buscar un sitio para ver el encierro.

La gente asomada en los balcones para no perderse la fiesta.

En la entrada al callejón pitan a los entran en el recorrido del encierro solo para no pagar entrada en la plaza y no corren

En el parte provisional, no hay heridos por asta de toro