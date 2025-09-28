Suscríbete a
LAS VENTAS

Gómez del Pilar roza la puerta grande con un gran Excitado en el cierre del torismo venteño

El toledano dio una vuelta al ruedo tras pasaportar al importante Partido de Resina -premiado como mejor toro de la corrida concurso-, y corta una oreja al buen Rehuelga

Serafín Marín sufre una cornada de 30 cm en Las Ventas y Luis Gerpe se reivindica en un complicado desafío

Gómez del Pilar y Excitado, de Rehuelga
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

La tarde parecía hecha para Rubén Sanz: toros escogidos, medio Soria -que le hizo saludar de forma absurda tras el paseíllo-, y un público más que predispuesto con ganas de ver al torero del que tanto hablan por X. Pero llegas a Las Ventas ... , y es más difícil que lo que se dice por redes… Abrió la tarde un toro de Concha y Sierra, muy protestado los primeros tercios por su evidente mansedumbre, amén de poca fuerza. No hizo nada fuera de eso para ser cambiado, pero lo cierto es que era deslucidísimo. Pegaba un gañafón tras cada muletazo, no decía nada, porque además era noblote, y poca historia hubo. Confirmó con él Sanz, y brindó a su apoderado, Rafi Camino hijo. Poco más. Tampoco mejoró su suerte con el zorrón de Murteira.

