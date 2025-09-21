Suscríbete a
LAS VENTAS

Serafín Marín sufre una cornada de 30 cm cuando recibía al primero en Las Ventas

El catalán resultó prendido por el muslo, quedando la corrida en mano a mano entre Juan Pablo Sánchez y Luis Gerpe, en el desafío ganadero de Monteviejo y Partido de Resina

Tres mujeres en el ruedo: un histórico paseíllo

Instantes de la cornada de Serafín Marín
Instantes de la cornada de Serafín Marín PLAZA 1
Alicia P. Velarde

Madrid

Llevaba todo el día soplando el viento en Madrid. Por la tarde, todos miraban a las banderas, que no paraban de ondear. Y salió un astifinísimo primer toro al ruedo, de Monteviejo, con el aire sin parar de soplar. Fue a recibirlo Serafín ... Marín, y, sin hacer caso del viento o de los leños de su oponente, se plantó pronto a darle verónicas. Por el derecho, le prendió Estafador en unos instantes que se hicieron eternos: una cornada le dio en el muslo, otra le metió en el aire, para volver a cogerle cuando ya estaba en el suelo. Espeluznantes momentos, aprendiendo el toro latín además. Con una brecha en la cabeza se tuvo que ir a la enfermería, quedando la corrida en mano a mano.

