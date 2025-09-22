Suscríbete a
El CGPJ confirma a Igualdad que informó oficialmente de incidencias en las pulseras antimaltrato

Serafín Marín, tras la cornada de Las Ventas: «Llega el día clave para poder salvarte y en una décima de segundo el toro te lo trunca en el primer lace»

El catalán atiende a ABC y cuenta que se encuentra dolorido, aunque ha pasado la noche sin fiebre

Marín pudo apenas pegar dos verónicas al primero, cuando le pegó un cornalón de 30 cm, aunque sueña con volver a la Monumental madrileña: «Según me han dicho, el año que viene van a contar conmigo»

Serafín Marín sufre una cornada de 30 cm en Las Ventas y Luis Gerpe se reivindica en un complicado desafío

Serafín Marín mira cómo se aleja el toro que el hirió
Serafín Marín mira cómo se aleja el toro que el hirió PLAZA 1
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

El domingo se celebraba en Las Ventas el segundo desafío ganadero. Volvía a la Monumental Serafín Marín, ausente el año pasado y que afrontaba así el compromiso más importante de su temporada. Pero, como bien se dice, el hombre propone y el toro ... descompone: Estafador salió, y con él se asentó muy rápido un dispuesto Marín. En cuestión de segundos, el de Monteviejo hirió al catalán en una eterna cogida, que tuvo como resultado un tabaco de 30 centímetros y una brecha en la cabeza.

