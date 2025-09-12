Fernando Adrián sufre una fractura de apófisis espinosa, hernia discal y traumatismo craneal

Toreaba el pasado domingo en Tovar (Venezuela) Fernando Adrián, cuando un toro de Los Arangüez le propinó una fuerte voltereta. El madrileño, que ya iba arrastrando otra cogida que sufrió el 31 de agosto en Alcalá de Henares, se sobrepuso, le cortó una ... oreja, y fue declarado triunfador de la feria.

La cogida llegó con el segundo de la tarde. Se metió en la enfermería, donde los médicos diagnosticaron diversas contusiones pendientes de estudio radiológico. Pese a eso, quiso salir a lidiar el quinto, al que desorejó tras una faena de entrega ante un toro sin recorrido, al que logró alargar el viaje.

Al volver a España, fue a realizarse pruebas, que indicaban que sufría una la fractura sin desplazar de apófisis espinosa C7 y hernia discal T7-T8, además de traumatismo craneal. Se ha puesto en manos tanto del doctor Román García Sorando como del especialista de la Clínica de Rehabilitación Avanzada, Juan Carlos Ciriza.

Noticia Relacionada Emilio de Justo pedalea hasta la puerta grande y se gana la sustitución de Morante Rosario Pérez Desoreja al sexto, aunque tuvo más sabor su primera faena en su mano a mano con Talavante, que se sintió en una pausada y estupenda obra dentro de una interesante corrida de Victoriano del Río, de buen fondo pese a sus matices mansos

Como los toreros (no por ser manida es menos cierta la expresión) son de otra pasta, la intención de Fernando es estar presente el próximo 15 de septiembre en Albacete. Será el próximo lunes, donde está anunciado con toros de La Quinta junto a Molina y Alejandro Peñaranda.

Así, en una de las pocas ferias que resisten en Venezuela, el madrileño continuó su habitual manera de abandonar las plazas de toros: a hombros. Este año lleva dos indultos además, uno en Pontevedra, a un toro de Victorino (hijo de Cobradiezmos, como curiosidad), y después uno de Román Sorando, en Cuenca.