Fernando Adrián sufre una fractura de apófisis espinosa, hernia discal y traumatismo craneal

El madrileño, que sufrió una brutal voltereta en Tovar, quiere reaparecer el próximo 15 de septiembre en Albacete

Unos maños muy bravos

Fernando Adrián en Tovar
Fernando Adrián en Tovar PRENSA FERNANDO ADRIÁN
Alicia P. Velarde

Toreaba el pasado domingo en Tovar (Venezuela) Fernando Adrián, cuando un toro de Los Arangüez le propinó una fuerte voltereta. El madrileño, que ya iba arrastrando otra cogida que sufrió el 31 de agosto en Alcalá de Henares, se sobrepuso, le cortó una ... oreja, y fue declarado triunfador de la feria.

