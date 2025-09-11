Suscríbete a
Feria de Valladolid

Emilio de Justo pedalea hasta la puerta grande y se gana la sustitución de Morante

Desoreja al sexto, aunque tuvo más sabor su primera faena en su mano a mano con Talavante, que se sintió de verdad en una pausada y estupenda obra dentro de una interesante corrida de Victoriano del Río, de buen fondo pese a sus matices mansos

Emilio de Justo abandona a hombros el coso pucelano
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Valladolid

Andaba con el pulso acelerado Valladolid ya de buena mañana. Desde los corrales del coso de Zorrilla se escuchaba el zumbido de las ruedas finas de las bicis y el de los abejorros de las consignas políticas mientras las gentes reinventaban rutas para llegar ... a su destino. Las cintas blancas y los conos naranjas se extendían por las calles y las furgonetas de la Vuelta pasaban por delante de las del Toreo, que va más despacio. Tuvieron que retrasar el paseíllo hasta las siete de la tarde, ya con la ciudad más calmada. Dos hijos de Extremadura velaban armas en el Juan de Austria: Alejandro Talavante y Emilio de Justo, el mano a mano de los triunfadores de la pasada edición. Fue el de Cáceres el que salió en volandas después de desorejar al último, ya sobre la bocina, aunque más aroma había despertado su primera faena. En el recuerdo quedaba una pausada y torerísima obra del de Badajoz a un toro con celestial ritmo. En el apartado ganadero, un gran Manisero –con el que no terminó de entenderse– dentro un conjunto de Victoriano con noble fondo para triunfar pese a sus matices mansos.

