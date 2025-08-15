Suscríbete a
Fernando Adrián indulta a Heráldico, hijo de Cobradiezmos

Sale a hombros con Daniel Luque en la goyesca de la Peregrina

Fernando Adrián y Heráldico
Fernando Adrián y Heráldico M. Giménez

Pontevedra

El 15 de agosto de 2025 quedó marcado con tinta dorada en la historia reciente de Pontevedra. Trece años después, la leyenda de los Victorino Martín pisó de nuevo el albero gallego, y lo hizo en una corrida goyesca que combinó tradición, arte ... y una expectación desbordante.

