La Feria de Otoño ya es oficial: figuras, triunfadores y el compromiso de Morante

Plaza 1 ha presentado los carteles de la Feria de Otoño con la imagen de Paco Camino, con unas combinaciones muy del gusto de Madrid, confirmaciones esperadas, figuras, y Morante como eje al tener una doble cita en la Monumental el 12 de octubre, con un festival especial que adelantó ABC, y la Corrida de la Hispanidad, que será el último paseíllo del madrileño Fernando Robleño, y el primero como matador de Sergio Rodríguez, triunfador de la Copa Chenel, que tendrá una confirmación inmejorable.

Abrirá la feria el 2 de octubre una novillada de Antonio López Gibaja, que lidiarán Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas, una terna más que interesante de distintos conceptos dentro del clasicismo. El extremeño estuvo presente en San Isidro, mientras que le mexicano se presentó a principios de temporada. En aquella ocasión poco pudo hacer con el lote que tuvo, pero sí dejó ganas de volverle a ver por el buen aire que mostró. El malagueño por su parte debutó el pasado 7 de agosto con un lote nada fácil de Los Maños, y estuvo a la altura de las circunstancias

Al día siguiente, será el turno de figuras y triunfadores de Madrid con una de las ganaderías del momento: Victoriano del Río, para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El sábado 4 de octubre confirmará el novillero triunfador de San Isidro 2024, Jarocho. Talavante será el padrino y Pablo Aguado hará las labores de testigo, con astados de Domingo Hernández. Cerrarán ese fin de semana Uceda, Fortes y Víctor Hernández, principales nombres de este ciclo isidril, con un encierro de Fuente Ymbro y El Puerto de San Lorenzo.

El siguiente fin de semana comenzará con la final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'. El viernes será el turno de la novillada con caballos compuesta por los tres finalistas de 'Cénate Las Venas': Bruno Aloi -el triunfador-, El Mene y Pedro Luis. Tres nombres con mucho que decir, con la esperanza de que los utreros de Fuente Ymbro se lo permitan. El sábado lidiará Victorino una terna poco acostumbrada a sus toros, pero que pueden estar a la altura, como son David Galván, Román y Ginés.

Los carteles son los siguientes:

-2 de octubre. Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas. Novillos de Antonio López Gibaja.

-3 de octubre. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

-4 de octubre. Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Jarocho, que confirma la alternativa. Toros de Domingo Hernández.

-5 de octubre. Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández. Toros de Fuente Ymbro y Puerto de San Lorenzo.

-9 de octubre. Final del certamen sin picadores 'Camino hacia Las Ventas'.

-10 de octubre. Bruno Aloi, El Mene y Pedro Luis. Novillos de Fuente Ymbro.

-11 de octubre. Román, David Galván y Ginés Marín. Toros de Victorino Martín.

-12 de octubre. Matinal: Festival homenaje a Antoñete. Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio, Morante de la Puebla y Olga Casado. Novillos de diferentes ganaderías.

-12 de octubre. Vespertina: Morante de la Puebla, Fernando Robleño, que se despide, y Sergio Rodríguez, que confirma la alternativa. Toros de Garcigrande.